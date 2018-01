Tréner SR 20 Bokroš spokojný s výkonom, no mrzí ho tesný výsledok

Na snímke tréner hokejovej reprezentácie Slovensko 20 Ernest Bokroš. Foto: TASR Na snímke tréner hokejovej reprezentácie Slovensko 20 Ernest Bokroš. Foto: TASR

Buffalo 3. januára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia ani tretí rok za sebou neprenikla medzi najlepšiu štvoricu na juniorských MS, no tentokrát jej k tomu chýbal len kúsok. Zverenci Ernesta Bokroša opäť stroskotali na švédskej dvadsiatke, hlavný tréner však mohol byť na rozdiel od vlaňajška oveľa spokojnejší.Z "tre kronor" sa stali už tradiční rivali Slovákov. S výnimkou MS 2015, keď ich Slováci zdolali v boji o bronz, ich štyrikrát zastavili vo štvrťfinále. Kým v rokoch 2014, 2016 a 2017 to bola jasná záležitosť severanov (6:0, 6:0 a 8:3), teraz sa na postup naozaj poriadne nadreli a húževnatého súpera zdolali len tesne 3:2.Vlani nemohol byť Bokroš s výkonom svojich zverencov vo štvrťfinále spokojný, po tejto prehre ho mrzel iba tesný výsledok. "Ťažko sa mi hodnotí takéto stretnutie… Musím povedať, že som maximálne spokojný s výkonom a prístupom hráčov, len ma trochu mrzí výsledok, pretože takáto šanca nebýva každý rok. Naozaj sme dnes boli blízko, žiaľ, nevyšlo nám to," povedal po zápase.Slováci držali s jasným favoritom krok počas celého priebehu, dvakrát dokázali znížiť na rozdiel jedného gólu, no tretí zásah už nepridali. "Hrali sme proti obrovskej kvalite, ale aj my sme ukázali svoju. Dobre sme sa na súpera pripravili a rozobrali si ho. Zápas nebol jednoznačný, bol vyrovnaný, ale žiaľ, stále sme naháňali výsledok a doťahovali náskok Švédov. Škoda, že sme si v závere vinou našej technickej chyby nemohli zahrať power play," zhrnul duel Bokroš.Jeden z rozhodujúcich momentov prišiel v úvode tretieho dejstva za stavu 2:1 pre Švédov. Slováci si zahrali 1:43 minúty dlhú presilovku o dvoch hráčov. Súpera zavreli v pásme, Marián Studenič napálil žŕdku a prišli aj ďalšie dobré šance, no zastavil ich brankár Gustavsson. "Hovorí sa, že kto nevyužije presilovku 5 na 3, nemôže vyhrať. No chlapci pre to robili všetko. Možno chýbalo aj trošku šťastia, pretože tých striel tam bolo dosť, ale nepadlo to tam," povzdychol si tréner.Slováci tak na turnaji obsadili konečné siedme miesto, čo je o priečku vyššie ako vlani. Tentokrát však odohrali oveľa vyrovnanejšie zápasy. Potešil najmä triumf 3:2 nad úradujúcimi majstrami sveta z USA. "Ja si myslím, že sa tu zišli dobrí hokejisti, dobrí charakterní chlapci. Myslím si, že sme nepodcenili žiadnu maličkosť, dobre sme sa pripravili. Dostali sme sa do ťažkej skupiny, keby mi niekto pred MS povedal, že odohráme takýto šampionát s takýmito výkonmi, určite by som bol spokojný. A som spokojný aj teraz, pretože si myslím, že sme dobre reprezentovali Slovensko aj náš mládežnícky hokej," dodal Bokroš.