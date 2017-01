Tréner Stavjaňa predĺžil zmluvu v Českých Budějoviciach

Na snímke tréner Antonín Stavjaňa Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

České Budějovice 17. januára (TASR) - Hokejový tréner Antonín Stavjaňa predĺžil spoluprácu s českým prvoligovým klubom ČEZ Motor České Budějovice. Bývalý kormidelník HK Nitra, ktorý tím spod Zobora doviedol k historickému titulu, prišiel do Budějovíc pred sezónou 2016/2017. Klub o predĺžení zmluvy informoval na oficiálnej webstránke.Stavjaňa viedol Nitru od roku 2012 a jeho štvorročné pôsobenie vyvrcholilo ziskom majstrovského titulu na jar 2016. Po úspešnej sezóne sa 53-ročný tréner rozhodol pre návrat do Česka a prijal ponuku Českých Budějovíc. Ambiciózny klub by mal doviesť k návratu do extraligy a aj to je dôvod, prečo došlo k predĺženiu spolupráce o ďalšiu sezónu.uviedol pre web českobudějovického klubu prezident ČEZ Motor ČB Roman Turek.O spokojnosti s predĺžením zmluvy hovoril aj samotný tréner.poznamenal Stavjaňa, ktorý okrem Nitry viedol v najvyššej slovenskej súťaži aj mužstvá Trenčína, Košíc či Slovana Bratislava.