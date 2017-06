Tréner Talianov Di Biagio: Hapala by mali za tie reči potrestať

Na snímke smutný tréner Slovenska Pavel Hapal. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke smutný tréner Slovenska Pavel Hapal. Foto: TASR/Martin Baumann

Krakov 26. júna (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Luigi Di Biagio odmietol obvinenia Slovákov, že sa s Nemcami dohodli na výsledku, ktorý oba tímy katapultoval do semifinále ME v Poľsku a naopak z postupovej hry vyšachoval slovenských futbalistov. Taliani vyhrali 1:0, čo obom tímom stačilo na postup z C-skupiny."Je to smiešne, sú to výhovorky 'lúzrov'," povedal Di Biagio podľa agentúry DPA v pondelok v Krakove. "Snažili sme sa a mohli sme streliť dva, alebo aj tri góly," dodal.Na pasívnu hru oboch tímov v závere zápasu reagoval krátko po zápase tréner Pavel Hapal a neskôr aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý poslal otvorený list prezidentovi UEFA Aleksanderovi Čeferinovi. Vyjadroval v ňom nespokojnosť s tým, ako tímy k zápasu pristúpili. Svoj nesúhlas vyjadril v pondelok v protestnom liste šéfovi UEFA aj prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik.Výsledok posunul Talianov na čelo skupiny pred Nemcov vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu a to nehralo do kariet práve Slovákom. Nemci totiž mali o jeden gól lepšie skóre a postúpili ako najlepší tím z druhých miest. Keď oba tímy vedeli, že im tento výsledok stačí, odohrali záver zápasu pasívne a nesnažili sa o strelenie gólu. Slováci sa bezmocne pozerali, ako sa blíži ich koniec na turnaji. Hapal na tlačovej konferencii krátko po zápase so slzami v očiach označil duel Taliansko - Nemecko za "jednu veľkú hanbu". "On ten zápas určite celý nevidel a potom z neho hovoril hnev. UEFA by ho mala potrestať. Nemôže si dovoliť vyslovovať takéto veci," kritizoval taliansky tréner Hapala.