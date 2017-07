Tréner Tortorella predĺžil zmluvu s Columbusom. Až do roku 2019

Tréner Columbusu John Tortorella Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. júla (TASR) - Hokejový klub zámorskej NHL Columbus Blue Jackets predĺžil o rok zmluvu s hlavným trénerom Johnom Tortorellom. Najlepší kouč profiligy v uplynulej sezóne by tak mal šéfovať striedačkeaž do roku 2019.Päťdesiatdeväťročný Tortorella v októbri 2015 nahradil na poste kormidelníka Columbusu Todda Richardsa. V minulej sezóne získal už druhýkrát cenu Jacka Adamsa, keď Columbus zaznamenal pod jeho vedením najlepšiu sezónu v 17-ročnej klubovej histórii.