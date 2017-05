Tréner Trtík po titule v Prešove končí: Ostanú krásne spomienky

Na archívnej snímke hráči Tatranu Prešov oslavujú víťazstvo, zľava tréner Rastislav Trtík, Oliver Rábek, vpravo dole Miloš Šarpataky a vpravo hore Alexej Peškov po zápase C-skupiny Ligy majstrov v hádzanej mužov Tatran Prešov - Čechovskí Medvedi (27:21) v Prešove 18. októbra 2015 Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Na snímke uprostred tréner Prešova Rastislav Trtík v zápase 4. kola VELUX EHF Ligy majstrov mužov C-skupiny Tatran Prešov - Elverum Handball 15. októbra 2016 v Prešove. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Prešov 25. mája (TASR) - Odchod na vrchole a so vztýčenou hlavou. Tréner Rastislav Trtík doviedol hádzanárov Tatrana Prešov k trinástemu titulu v klubovej histórii a zavŕšil ním náročnú sezónu popretkávanú zápasmi v štyroch rôznych súťažiach. Úspešný kormidelník priznal, že je na odchode z klubu, no odchádza s pocitom dobre vykonanej práce.Počas svojho druhého pôsobenia v Tatrane Prešov získal Trtík dva extraligové tituly. Na ďalší však už nemyslí, jeho kroky smerujú za hranice Slovenska.prezradil.Po tom, čo jeho zverenci doviedli do úspešného konca tretí zápas finálovej série so Šaľou, si krátko užil oslavy prvenstva. Uvedomoval si, že nič iné sa od víťaza uplynulých desiatich sezón neočakávalo.zhrnul sezónu 2016/2017.V nej už nemal k dispozícii skúsené opory ako Radoslav Antl, Andrej Petro či Michal Kopčo, napriek tomu však v prestížnej Lige majstrov Prešovčania prekonali svoj predošlý výsledok. Získali v nej 9 bodov a na postupovú priečku stratili napokon iba dva.poznamenal Trtík.Počas svojho druhého pôsobenia v prešovskom klube bolo jednou z jeho úloh zapracovanie viacerých prešovských odchovancov.Už bývalý tréner Tatrana priznal, že zásadná hráčska rekonštrukcia bola pre neho istým šokom i riskom zároveň. O to viac si cení dva tituly v slovenskej extralige.uviedol Trtík.