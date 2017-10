Tréner Valerengy Deila splnil sľub: S hráčmi oslavoval nahý

Na archívnej snímke Ronny Deila. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 13. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Valerenga IF Ronny Deila v snahe motivovať svojich zverencov použil naozaj netradičnú metódu. Sľúbil im, že ak zvíťazia, bude s nimi oslavovať úplne nahý. Informáciu priniesla agentúra DPA.uviedol Deila pre nórsky denník VG a dodal: "Na hráčov tímu to malo priaznivý účinok. Vyhrali totiž domáci zápas proti Brann Bergen 2:1 a o dva týždne aj nad Haugesundom 3:0. Vďaka šiestim bodom sa v tabuľke nórskej najvyššej súťaže vyšplhali zo zóny zostupu na desiate miesto.Napriek tomuto úspechu sa však Deila nemieni ďalej ukazovať nahý, pretože by to už nemalo potrebný prekvapivý efekt. A netúžia po tom už ani hráči.povedal kapitán mužstva Christian Grindheim.