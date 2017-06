Tréner volejbalistiek SR po prehre 2:3 s Fínskom: Zradný výsledok

Marek Rojko, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Poprad 29. júna (TASR) - Volejbalistky Slovenska mali proti Fínsku v prvom semifinále Európskej ligy na dosah víťazstvo. V Poprad aréne dokázali otočiť z 0:1 na 2:1, no napokon prehrali 2:3. Tento výsledok im pred odvetou dáva možnosť pomýšľať na postup, zvlášť keď vo viacerých pasážach zápasu ukázali, že herne majú na to, aby súpera zdolali.Bilancia fínskeho družstva pred zápasom v Poprade vzbudzovala rešpekt. Jeho hráčky v doterajšom priebehu Európskej ligy nestratili ani set, no Slovenky sa ich nezľakli. Prvý set síce stratili tesne na 23, no v druhom i treťom zapli na vyššie obrátky a mali na dosah víťazstvo. Štvrté dejstvo i rozhodujúci set však vyzneli pre súpera.uviedol po zápase tréner SR Marek Rojko.Slovenky boli lepšie vo viacerých herných činnostiach, získali aj celkovo viac bodov (102:100), ale do Fínska pôjdu s tesnou prehrou.poznamenala blokárka Nina Herelová.O postupujúcom do finále sa rozhodne v nedeľu 2. júla v Helsinkách.uviedol Rojko.