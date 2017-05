Tréner volejbalistiek SR Rojko pozval na úvodný zraz 16 hráčok

Slovenské volejbalistky, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Širšia nominácia slovenskej reprezentácie žien:



Nahrávačky: Barbora Koseková (VK KP Brno, ČR), Lucia Sedláčková (VK Slávia EU Bratislava), Lenka Ovečková (1. Bratislavský volejbalový klub)

Smečiarky: Nikola Radosová (CSM Bukurešť, Rum.), Dominika Drobňáková (Pays D'Aix Venelles Volley-Ball, Fr.), Erika Salanciová (VK KP Brno, ČR), Karin Palgutová (Lugano Volley, Švajč.), Lucia Mikšíková (VK Slávia EU Bratislava), Miroslava Kuciaková (Stella Calais, Fr.)

Blokárky: Michaela Abrhámová (St. Raphael, Fr.), Jaroslava Pencová (BKS Bielsko-Biala, Poľ.), Nina Herelová (VK AGEL Prostějov, ČR), Sandra Szaboová (VK Slávia EU Bratislava)

Univerzálky: Romana Krišková (University of Wisconsin, USA), Nikola Pišteláková, Karin Šunderlíková (obe VK Slávia EU Bratislava)

Liberá: Dominika Valachová (Vandoeuvre Nancy, Fr.) Michaela Špaňková (Volley project UKF Nitra)



Realizačný tím:



Tréner: Marek Rojko

Asistentka: Solange Soaresová

Manažér: Slavomír Huba

Kondičný tréner: Richard Nemec

Fyzioterapeutka: Daniela Chymičová

Štatistik: Tomáš Samsely

Program turnaja kvalifikácie MS 2018 vo Varšave - B-skupina:



23. mája:

15.40 SLOVENSKO - Česko

18.00 Srbsko - Island

20.30 Cyprus - Poľsko



24. mája:

15.30 Česko - Srbsko

18.00 Cyprus - SLOVENSKO

20.30 Poľsko - Island



25. mája:

15.30 Srbsko - Cyprus

18.00 Island - Česko

20.30 SLOVENSKO - Poľsko



27. mája:

15.30 Cyprus - Island

18.00 SLOVENSKO - Srbsko

20.30 Poľsko - Česko



28. mája:

15.30 Island - SLOVENSKO

18.00 Česko - Cyprus

20.30 Srbsko - Poľsko



Program Európskej ligy, C-skupina:



1. turnaj - Valladolid (Šp.)



9. júna:

17.00 Portugalsko - SLOVENSKO

20.00 Španielsko - Švédsko



10. júna:

16.00 SLOVENSKO - Švédsko

19.00 Portugalsko - Španielsko



11. júna:

16.00 Švédsko - Portugalsko

19.00 SLOVENSKO - Španielsko



2. turnaj - Matosinhos (Port.) - časy sú v SELČ



16. júna:

17.00 SLOVENSKO - Španielsko

20.00 Portugalsko - Švédsko



17. júna:

16.00 Španielsko - Švédsko

19.00 SLOVENSKO - Portugalsko



18. júna:

16.00 Švédsko - SLOVENSKO

19.00 Španielsko - Portugalsko

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentácia žien začína v sobotu 6. mája prípravu na novú sezónu. Zverenkyne trénera Mareka Rojka čaká najskôr kvalifikačný turnaj o postup na majstrovstvá sveta 2018 v Poľsku a potom Európska liga, v ktorej bude tím obhajovať striebro z minulého premiérového ročníka v tejto súťaži. Prípravu začnú Slovenky v Liptovskom Jáne, kam tréneri pozvali 16 hráčok.V generálke na kvalifikáciu MS odohrajú Slovenky 17. až 19. mája v Bukurešti prípravné zápasy s Rumunskom. Oproti minulej sezóne figuruje v tíme päť nových volejbalistiek." povedal tréner Rojko, ktorý v stredu priviedol KP Brno k bronzu v českej extralige (v tíme hrali aj Koseková a Salanciová).Na druhej strane v nominácii chýba viacero skúsených reprezentantiek.dodal Rojko.Slovenky budú bojovať o svoju prvú účasť na svetovom šampionáte, ktorý sa v roku 2018 uskutoční v Japonsku. Družstvo Mareka Rojka sa predstaví v mimoriadne silnej skupine v Poľsku, kde budú okrem domáceho tímu štartovať aj finalistky z OH 2016 Srbky, Češky a ďalej Island a Cyprus. Turnaj sa uskutoční vo Varšave od 23. do 28. mája 2017. Na MS postúpi víťaz skupiny a družstvo umiestnené na druhom mieste ešte bude o účasť na šampionáte bojovať v 3. kole kvalifikácie (22.-27. august 2017).Krátko po kvalifikácii MS čaká slovenské volejbalistky druhý ročník v Európskej lige. Pri minuloročnej premiére sa prebojovali až do finále a získali striebro. Slovenky sa predstavia v C-skupine so Španielskom a dvomi nováčikmi Portugalskom a Švédskom. V rámci skupiny sa odohrajú dva turnaje, ten prvý sa uskutoční od 9. do 11. júna v Španielsku a druhý od 16. do 18. júna v Portugalsku. Celkovo sa v 9. ročníku Európskej ligy žien predstaví 12 tímov, ktoré sú rozdelené do troch skupín. Víťaz Európskej ligy získa právo účasti pre štart v svetovej Grand Prix pre budúci ročník.V auguste sa mali Slovenky predstaviť na Svetovej univerziáde v Taipei, ale na turnaji pravdepodobne nebudú štartovať. Dôvodom je skutočnosť, že Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ), ktorá je zodpovedná za prihlasovanie jednotlivých výberov, nedisponovala v čase uzávierky prihlášok finančnými prostriedkami a poplatok zaplatila po termíne. Slovenský tím sa tak ocitol na druhom mieste "pod čiarou" a má minimálnu šancu, že na turnaji bude štartovať.