Tréner Vrba sa vracia do Plzne, s Viktoriou podpísal trojročnú zmluvu

Pavel Vrba, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 4. mája (TASR) - Český futbalový majster Viktoria Plzeň a tréner Pavel Vrba opäť spojili svoje cesty. Ako vo štvrtok informoval klubový web Viktorie, Vrba od leta prevezme jeho bývalý klub, keď sa v Štruncových sadoch dohodol a následne podpísal zmluvu na tri roky.Päťdesiatriročný kouč stál pri zrode modernej zlatej éry Plzne. Prebral ju prvýkrát v roku 2008. V ročníku 2010/2011 s ňou získal titul, v sezóne 2011/2012 postúpil do základnej skupiny Ligy majstrov. V ročníku 2012/2013 s ňou opäť získal titul a v sezóne 2013/2014 s ňou opäť postúpil do skupinovej fázy LM.Koncom roka 2013 sa rozhodol prebrať českú reprezentáciu, pričom bol kandidátom aj pre tú slovenskú. S národným tímom postúpil na EURO 2016 vo Francúzsku, tam ale skončili Česi už v základnej skupine. Následne odišiel do Ruska, ale v Anži Machačkala vydržal len pol roka.Do leta bude pôsobiť vo funkcii tréner Zdeněk Bečka. Potom ho nahradí Vrba, ktorý v Plzni získal aj Český pohár a Superpohár a šesťkrát ovládol hlasovanie o trénera roka v rámci ankety Futbalista roka. V tíme úradujúceho majstra pôsobia slovenskí legionári - brankár Matúš Kozáčik, stredopoliari Patrik Hrošovský a Jakub Hromada, útočník Marek Bakoš a na súpiske je stále napísaný aj Marián Čišovský, ktorý trpí na nevyliečiteľnú chorobu ALS.