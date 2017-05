Tréner Wolfsburgu po úspešnej baráži: Dosiahli sme absolútne minimum

Futbalový tréner Andries Jonker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Braunschweig 30. mája (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg sa síce zachránili v najvyššej nemeckej súťaži, no ich tréner nemohol hovoriť o spokojnosti. Andries Jonker po triumfoch 1:0 v prvom zápase aj v odvete baráže s Braunschweigom vyhlásil:O jediný gól druhého súboja sa v 49. minúte postaral po brejku portugalský obranca Vieirinha. Úvodný duel rozhodol Mario Gomez.Wolfsburg, držiteľ bundesligového titulu z roku 2009, skončil v uplynulej sezóne v najvyššej súťaži až na 16. mieste. Braunschweig bol tretí v druhej lige. Z nej priamo postúpili Stuttgart a Hannover, ktorí medzi elitou nahradia Ingolstadt a Darmstadt.Pre "vlkov" to bolo najhoršie umiestnenie od ich postupu do najvyššej súťaže v roku 1997. "Chápem úľavu hráčov z toho, že sme sa udržali, no v žiadnom prípade to nie je úspech. Dosiahli sme minimum," povedal Jonker pre nemecké médiá. Holanďan je už tretí tréner Wolfsburgu v sezóne 2016/17. Na post nastúpil 27. februára, keď vystriedal Francúza Valeriena Ismaela, ten 17. októbra nahradil Dietera Heckinga, ktorý viedol tím od januára 2013.Braunschweig si v prvom polčase vypracoval dve strely na bránku, no to bolo z jeho strany všetko. Jeho nádeje na návrat do bundesligy, z ktorej vypadol v roku 2014, skončili po presnom zásahu Vieirinhu. Domáci vtedy potrebovali na postup tri góly, no súperovho brankára už neohrozili. V závere duelu navyše prišli o Maximiliana Sauera, ktorý dostal druhú žltú a následne červenú kartu.Domáci chuligáni prehru neuniesli a po záverečnom hvizde vtrhli na ihrisko. Hráči sa pred nimi museli ukryť v útrobách štadióna a polícia musela chrániť fanúšikov hostí.posťažoval sa športový riaditeľ Wolfsburgu Olaf Rebbe.Pred štartom druhého polčasu zasiahla svetlica, ktorá priletela z domáceho sektoru, jedného z usporiadateľov.