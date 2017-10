Trénera Javorčíka nahradil pri hokejovej osemnástke Čacho

Na snímke tréner Viliam Čacho. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 18. októbra (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil zmeny vo vedení realizačných tímov výberov do 18 a 16 rokov. Pri slovenskej "osemnástke" skončili na vlastnú žiadosť tréner Norbert Javorčík i manažér Miroslav Lažo, ktorých nahradili Viliam Čacho a Imrich Antal. Čacho doteraz viedol výber do 16 rokov, pri ktorom ho nahradí Milan Sitár.Čachovými asistentmi pri tíme SR "18" budú Richard Kapuš a Róbert Rehák, brankárov bude mať na starosti Marko Milý a v pozícii manažéra bude Imrich Antal. Antalovými asistentmi pri "šestnástke" budú Michal Hudec a Marek Žila, tréner brankárov bude Roman Mega a manažér Vladimír Baláž. Informoval o tom SZĽH na oficiálnom webe.SZĽH zároveň spoločne so skupinou súčasných a bývalých hráčov predstavil projekt rozvoja slovenského hokeja. Skupina okolo bývalého reprezentanta Richarda Pavlikovského pripravila stratégiu pomoci a rozvoja regionálnej štruktúry, súčasťou ktorej je aj vznik komunitných centier, ktoré budú riešiť potreby klubov na regionálnej úrovni.Druhá skupina pripravuje pomoc v oblasti vzdelávania ľudí z hokejového prostredia. Tú vedie fínsky odborník Jukka Tiikkaja, ktorý sa podieľal na reforme fínskeho hokeja. Teraz bude dva roky pracovať na nastavení systému fungovania slovenského hokeja a doplní ho o nové trendy. VV SZĽH tento projekt podporil a zároveň zaviazal prezidenta Martina Kohúta a generálneho sekretára Miroslava Valíčka, aby v činnosti tvorby hokejového hnutia zameraného na vzdelávanie pokračovali a priebežne o ňom informovali.