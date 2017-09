Trénerom basketbalistiek SR ostal Svoboda, novým asistentom je Kováčik

Na snímke uprostred tréner tímu Slovenska Marian Svoboda. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Plán zápasov slovenskej ženskej reprezentácie v kvalifikačnej A-skupine na ME:



11. novembra 2017: Bosna a Hercegovina - Slovensko

15. novembra 2017: Slovensko - Island

10. február 2018: Čierna Hora - Slovensko

14. február 2018: Slovensko - Bosna a Hercegovina

17. november 2018: Island - Slovensko

21. november 2018: Slovensko - Čierna Hora

Bratislava 22. septembra (TASR) - Na pozícii hlavného trénera ženskej basketbalovej reprezentácie zostal po úspešných ME 2017 český tréner Marian Svoboda. Jeho novým asistentom sa stal slovenský kouč Peter Kováčik, ktorý na poste nahradil doterajšieho asistenta Richarda Kucsu. Na pozíciu druhého asistenta resp. videoanalytika pribudol tréner kadetiek BAM Poprad Ján Hricko.Nové zloženie realizačného tímu na obdobie trvania kvalifikácie na ME 2019 vo štvrtok odsúhlasil Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Pri tíme žien zostáva naďalej lekár Ján Meszároš, fyzioterapeutka Slávka Bučáková a v pozícii manažérky družstva pokračuje taktiež Lucia Lasková. Informovala SBA v tlačovej správe.uviedol Svoboda.Slovenská ženská reprezentácia odštartuje v novembri kvalifikáciu na ME, ktoré sa uskutočnia v roku 2019 v Lotyšsku a Srbsku. Súpermi slovenských hráčok budú v A-skupine tímy Bosny a Hercegoviny, Islandu a Čiernej Hory. Prvý zápas odohrajú Slovenky 11. novembra v Sarajeve proti domácej Bosne a Hercegovine. Následne ich čaká úvodný domáci zápas, ktorý sa uskutoční 15. novembra o 18.00 h v Ružomberku v ŠH Koniareň proti reprezentácii Islandu.