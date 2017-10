Trénerom českého národného tímu zostáva Karel Jarolím

Karel Jarolím, archívne foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 10. októbra (TASR) - Futbalový tréner Karel Jarolím zostáva aj naďalej na poste kormidelníka českého národného mužstva. Výkonný výbor Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) v utorok potvrdil, že zmenu v tejto funkcii zatiaľ neurobí, ale dal Jarolímovi určité podmienky.vyhlásil český kouč v nedeľu po zápase so San Marínom, ktorým ukončil neúspešnú kvalifikáciu MS v Rusku.Tréner má s FAČR zmluvu do leta 2018. Počas jej plynutia sa chce asociácia dohodnúť s Jarolímom na nových podmienkach - triumf vo svojej skupine novovytvorenej Lige národov a postup na EURO 2020. Pokiaľ na to český tréner nepristúpi, môže budúci rok v lete skončiť. Ak neuspeje v Lige národov, ktorá sa hrá na jeseň 2018, nebude pokračovať v kvalifikácii na EURO. Informoval server idnes.cz.