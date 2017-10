Trénerom rakúskej futbalovej reprezentácie sa stal Nemec Franco Foda

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Viedeň 30. októbra (TASR) - Novým trénerom rakúskej futbalovej reprezentácie sa stal 51-ročný Nemec Franco Foda. Vo funkcii nahradil Marcela Kollera.Rakúsky futbalový zväz (ÖFB) jednohlasne zvolil nového kormidelníka. Debutovať by mal 14. novembra v prípravnom zápase proti Uruguaju.Jeho hlavnou úlohou vo funkcii bude dostať rakúsky tím na európsky šampionát v roku 2020. Foda podpísal kontrakt do konca kvalifikácie ME 2020, v prípade úspešného účinkovania sa mu zmluva predĺži. Informovala agentúra DPA.