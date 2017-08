Trentin vyhral 4. etapu Vuelty, na čele ostal Froome

Taliansky cyklista Matteo Trentin. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Tarragona 22. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Matteo Trentin triumfoval v utorňajšej štvrtej etape pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec stajne Quick-Step Floors sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a 198,2 km dlhú etapu z Escaldes do Tarragony zvládol za 4:43:57 h. Na druhom mieste skončil domáci Juan José Lobato z LottoNL-Jumbo a tretí finišoval Tom Van Asbroeck z Cannondale-Drapac.Na čele celkového poradia sa udržal britský víťaz tohtoročnej Tour de Frane Chris Froome zo stajne Sky. Pred druhým Španielom Davidom de la Cruzom z Quick-Step Floors má náskok dve sekundy.Krátko po štarte sa od pelotónu odtrhla štvorica jazdcov Stéphane Rossetto (Cofidis), Diego Rubio, Nicholas Schulz (obaja Caja Rural-Seguros RGA) a Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon), ktorí si zakrátko vybudovali dvojminútový náskok. Snažil sa ich dobehnúť Johan Le Bon (FDJ), ktorému sa to po 30 km aj podarilo. Kvinteto malo po 60 km náskok už sedem minút, no na čele pelotónu sa už zoradili viaceré tímy a začali ho sťahovať. Sedemdesiat kilometrov pred cieľom skresali manko na päť minút. Medzitým sa na čele odtrhli Rubio a Rossetto, 25 km pred cieľom mali k dobru už len dve minúty a osem km pred cieľom sa ich únik skončil. V hromadnom špurte sa nakoniec presadil Trentin.