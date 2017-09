Trentin vyhral na Vuelte už tretiu etapu: Prekonáva to moje očakávania

Taliansky cyklista Matteo Trentin. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

výsledky 13. etapy (Coin - Tomares, 197 km):



1. Matteo Trentin (Tal./Quick-Step Floors) 4:25:13 hod., 2 Gianni Moscon (Tal./Team Sky), 3. Sören Kragh Andersen (Dán./Team Sunweb), 4. Michael Schwarzmann (Nem./Bora-hansgrohe), 5. Tom Van Asbroeck (Belg./Cannondale-Drapac), 6. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain-Merida), 7. Christopher Froome (V.Brit./Team Sky), 8. Wilco Kelderman (Hol./Team Sunweb), 9. Alberto Contador (Šp./Trek-Segafredo), 10. Nicolas Roche (Ír./BMC Racing Team) - všetci rovnaký čas ako víťaz



priebežné poradie:



1. Froome 53:48:06, 2. Nibali +59 s., 3. Johan Esteban Chaves (Kol./Orica-Scott) +2:13 min., 4. Kelderman +2:17, 5. David de la Cruz (Šp./Quick-Step Floors) +2:23, 6. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin) +2:25, 7. Fabio Aru (Tal./Astana Pro Team) +2:37, 8. Michael Woods (Kan./Cannondale-Drapac) +2:41, 9. Contador +3:13, 10. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana Pro Team) +3:58

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tomares 1. septembra (TASR) - Víťazom 13. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa sa stal Talian Matteo Trentin z tímu Quick-Step Floors. V piatkovej 197 km dlhej etape z Coinu do Tomaresu sa presadil v záverečnom špurte, v ktorom zdolal Taliana Gianniho Moscona zo Sky, tretí finišoval Dán Sören Kragh Andersen (Team Sunweb).Trentin na tohtoročnej Vuelte vyhral už 3. etapu a potvrdil post lídra bodovacej súťaže. Na čele priebežného poradia zostal Brit Christopher Froome zo Sky. Stále má pred druhým Talianom Vicenzom Nibalim z Bahrain-Merida náskok 59 sekúnd.V 13. etape sa očakával hromadný dojazd a jazdci na celkové umiestnenie si mohli trochu oddýchnuť, keďže extrémne veľké kopce v piatok na programe neboli. Belgické zoskupenie Quick-Step Floors od začiatku kontrolovalo vývoj. Jeho najrýchlejší jazdec Trentin si brúsil zuby na etapu a napokon mu to vyšlo. V záverečných metroch dokázal svoju silu a súperom nedal šancu. Quick-Step Floors tak tento rok na Vuelte získal už piaty etapový triumf.povedal do kamier Eurosportu bezprostredne po víťazstve 28-ročný Trentin.