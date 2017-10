Trestanie firiem za oneskorené prihlásenie zamestnanca sa upraví

Na snímke poslanci NR SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. októbra (TASR) - Neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP) v lehote do siedmich dní sa už nebude považovať za nelegálne zamestnávanie. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci z dielne rezortu práce, ktorú dnes schválil parlament. V súčasnosti je za nelegálne zamestnávanie považované každé neprihlásenie zamestnanca do poisťovne.Od budúceho roka sa tak odstránia určité situácie oneskoreného ohlásenia vzniku pracovnoprávneho vzťahu a štátnozamestnaneckého pomeru do príslušného registra SP. Táto zmena sa však nemá týkať prípadov, keď u zamestnávateľa začne kontrola zameraná na nelegálne zamestnávanie.uvádza v novele zákona ministerstvo.Ak si zamestnávateľ splní svoju oznamovaciu povinnosť v uvedenej lehote a stihne tak spraviť pred výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie.upozornil rezort práce.Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý reaguje na prípady zamestnávateľov, ktorí podľa doterajšieho zákona splnili podmienky nelegálneho zamestnávania a mohli tak mať problémy pri žiadostiach o dotácie, alebo vo verejnom obstarávaní.priblížil minister práce Ján Richter (Smer-SD).Novelou sa spresní aj pojem "dodávka práce" v prípade dočasného pridelenia zamestnanca, a to aj v prípade cezhraničnej dodávky práce.Prijatie novely bude mať podľa ministerstva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku.očakáva rezort práce.