Bratislava 29. mája (TASR) - Trestnoprávna imunita prezidenta SR sa obmedzovať nebude. Plénum NR SR totiž nepodporilo zmenu Ústavy SR od poslancov ĽSNS, ktorí chceli imunitu hlavy štátu obmedziť výlučne na výroky prednesené počas výkonu jeho funkcie. To znamená, že za všetky ostatné trestné činy malo byť možné prezidenta stíhať.tvrdili kotlebovci. Zároveň pripomenuli, že v roku 2012 bola zrušená trestnoprávna imunita poslancov NR SR.dodali.Členom ĽSNS neprešiel ani návrh stanoviť maximálnu výšku výdavkov, ktoré môže vyšší územný celok vynaložiť na bežnú prevádzku samotného úradu, teda na vlastnú réžiu. Zavedenie takýchto finančných stropov by podľa predkladateľov posilnilo rozpočtovú zodpovednosť a viedlo k hospodárnejšiemu a uváženejšiemu prerozdeľovaniu finančných prostriedkov v územnej samospráve.Do tretice kotlebovci neuspeli ani s návrhom, aby sa mimovládne organizácie (MVO) pôsobiace na Slovensku, ktoré sú priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia, museli povinne registrovať do novovytvoreného Registra zahraničných agentov. Ten by spravovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Strana Mariana Kotlebu tvrdila, že právnou normou sa sprehľadní štruktúra a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území SR.tvrdili predkladatelia.