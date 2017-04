Tretí duel Crosby vs. Ovečkin je lákadlom ďalších bojov v NHL

Ruský hokejista Alexander Ovečkin (8) a Kanaďan Sidney Crosby si podávajú ruky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. zápas: Washington - Pittsburgh (štvrtok, 27. apríla)



2. zápas: Washington - Pittsburgh (sobota, 29. apríla)



3. zápas: Pittsburgh - Washington (pondelok, 1. mája)



4. zápas: Pittsburgh - Washington (streda, 3. mája)



prípadné ďalšie zápasy: 6., 8. a 10. mája

1. zápas: Ottawa - NY Rangers (štvrtok, 27. apríla)



2. zápas: Ottawa - NY Rangers (sobota, 29. apríla)



3. zápas: NY Rangers - Ottawa (utorok, 2. mája)



4. zápas: NY Rangers - Ottawa (štvrtok, 4. mája)



prípadné ďalšie zápasy: 6., 9. a 11. mája

1. zápas: Anaheim - Edmonton (streda, 26. apríla)



2. zápas: Anaheim - Edmonton (piatok, 28. apríla)



3. zápas: Edmonton - Anaheim (nedeľa, 30. apríla)



4. zápas: Edmonton - Anaheim (streda, 3. mája)



prípadné ďalšie zápasy: 5., 7. a 10. mája

1. zápas: St. Louis - Nashville (streda, 26. apríla)



2. zápas: St. Louis - Nashville (piatok, 28. apríla)



3. zápas: Nashville - St. Louis (nedeľa, 30. apríla)



4. zápas: Nashville - St. Louis (utorok, 2. mája)



prípadné ďalšie zápasy: 5., 7. a 9. mája

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. apríla (TASR) - Aj tretie pokračovanie súboja medzi Sidneym Crosbym a Alexandrom Ovečkinom prinesie 2. kolo play off hokejovej NHL, ktoré sa začína v noci na štvrtok (SELČ) prvými dvoma zo štyroch sérií. Zo slovenských reprezentantov sa do konferečného semifinále prebojoval len obranca Andrej Sekera, jeho Edmonton si na západe zmeria sily s Anaheimom.semifinále Východnej konferencie:Víťaz základnej časti verzus obhajca Stanleyho pohára, Alexander Ovečkin proti Sidneymu Crosbymu. Pôjde o tretí súboj elitných útočníkov v play off, v predchádzajúcich dvoch sériách sa tešili z postupu Penguins vedení kapitánom Crosbym. Stalo sa tak v rokoch 2009 a 2016, v oboch prípadoch Pittsburgh neskôr vyhral Stanleyho pohár. Napriek tomu sa Ovečkinovi proti tradičnému rivali darí, v 13 play off zápasoch proti "tučniakom" má bilanciu 10 gólov a 11 asistencií.Washington postúpil do konferenčného semifinále cez Toronto 4:2 na zápasy, Pittsburgh potreboval päť stretnutí na vyradenie Columbusu. Penguins sa okrem Crosbyho budú spoliehať aj na Jevgenija Malkina. Ruský útočník sa uzdravil zo zranenia ramena, ktoré ho postihlo v závere základnej časti a v play off predvádza výborné výkony. V sérii proti Blue Jackets dal v piatich zápasoch dva góly a pridal deväť asistencií. Lídrom strelcov v play off je zatiaľ jeho spoluhráč Jake Guentzel, 22-ročný nováčik má na svojom konte päť gólov. Výhodu domáceho prostredia bude mať Washington, prvý duel je na programe v noci na piatok.Fanúšikovia Ottawy pred začiatkom série proti Rangers s napätím očakávajú správy o zdravotnom stave Erika Karlssona. Dvojnásobný víťaz Norrisovej trofeje pre top obrancu súťaže počas víkendu prezradil, že sériu proti Bostonu, ktorú vyhrali Senators 4:2 na zápasy, odohral s dvoma vlásočnicovými zlomeninami v ľavej päte. Nastupoval pod injekciami, napriek tomu na ľade strávil v priemere viac ako 30 minút na zápas.Konferenčné semifinále bude mať špecifickú príchuť pre centra Senators Dericka Brassarda a útočníka Rangers Miku Zibanejada. Vlani v júli sa stali súčasťou výmeny medzi oboma klubmi a nastúpia tak proti svojim bývalým spoluhráčom. Kvalitnú formu bude chcieť potvrdiť najmä Brassard, ktorý v šiestich dueloch proti Bruins pridal k dvom gólom aj šesť asistencií.Edmonton vedený najproduktívnejším hráčom základnej časti Connorom McDavidom vyradil v 1. kole vlaňajšieho finalistu zo San Jose a verí si aj proti Anaheimu. Kanadský klub čaká ďalší skúsený súper, ktorý od roku 2013 odohral vo vyraďovačke 47 duelov. McDavid v priamom súboji nastúpi aj proti dvojici Ryan Kesler, Ryan Getzlaf, obaja roky patria medzi top najlepšie brániacich útočníkov.Medzi kľúčových obrancov patrí v Edmontone Andrej Sekera. Slovenský bek je tradične medzi najvyťaženejšími hráčmi Oilers, v doterajšom priebehu play off strávil na ľade viac ako 23 minút na zápas. K postupu do 2. kola pomohol aj dvoma asistenciami.Ducks pred začiatkom konferenčného semifinále potešil fakt, že do tréningu sa vrátil Cam Fowler. Kľúčový člen defenzívnych radov Kalifornčanov pre zranenie kolena vynechal kompletnú sériu proti Calgary, ktorú Anaheim vyhral jednoznačne 4:0 na zápasy.Sériu otvoria doma Ducks, prvý zápas je na programe v noci na štvrtok.V centre pozornosti série medzi Nashville a St. Louis budú brankári. Pekka Rinne mal najväčšiu zásluhu na to, že Predators vyradili najlepší tím konferencie po základnej časti z Chicaga bez jedinej prehry. Fínsky brankár inkasoval v štyroch zápasoch proti Blackhawks len tri góly, hoci na neho mierilo 126 striel. Allen má v druhej polovici sezóny výbornú formu a potvrdzuje to aj v play off. V sérii proti Minnesote, ktorú vyhrali Blues 4:1 na zápasy, kryl 174 z 182 streleckých pokusov Wild.Fanúšikovia Blues veria, že proti Predators sa strelecky prebudí Vladimir Tarasenko. Ruský kanonier, ktorý v základnej časti strelil 39 gólov, dal v sérii proti Wild z 21 striel jediný gól.