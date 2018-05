Tretí ročník Techsummitu opäť prináša do Bratislavy technologickú špičku

SMART CITY

INDUSTRY 4.0

UMELÁ INTELIGENCIA

CYBER SECURITY

SMART HOSPITAL

START-UP ECOSYSTEM

START-UP PITCH

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 29. mája (WBN/PR) -„Veda a technika nám môžu zlepšiť nemocnice, dopravu, vzdelávanie, ale aj kultúru či fungovanie komunít. Musíme však vedieť ako na to. Cieľom Techsummitu je hovoriť o najnovších pokrokoch v technologickom svete a o tom, ako ich efektívne začleňovať do každodenného života,“ povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Techsummit organizuje.Techsummit sa uskutočnía pokrýva tieto témy:Koncept SMART CITY sa snaží využiť moderné technológie na to, aby vytvoril pre ľudí zmysluplné prostredie. Aké možnosti sa nám ponúkajú, ako ich (ne)využívame a kam by sme sa mali posunúť? Ako nám vedia pomôcť riešiť problémy s dopravou a parkovaním?Revolúcia v priemysle sa nevyhne ani Slovensku a s našim postavením “automobilovej výrobnej haly” nám môže spôsobiť problém v strate tisícok pracovných miest. Zároveň nám chýbajú kvalifikovaní pracovníci, ktorí by nové technológie vedeli obsluhovať. Digitalizácia nie je témou len pre veľkých hráčov na trhu, ale aj pre malých a stredných podnikateľov a tiež výrobných podnikov. Čo potrebujeme zmeniť, aby sme sa na to pripravili?Umelá inteligencia zasahuje čoraz viac oblastí nášho života. Čo sa vlastne skrýva pod názvom umelá inteligencia, čo nám prináša a aké má riziká? Kto ju bude vlastniť, kto k nej bude mať prístup? Bude to nástroj moci alebo pomoci?Hovorí sa, že keby chcel niekto v dnešnom svete vojnu, tak nepotrebuje strelné zbrane, stačí mu na to útok v online prostredí. Je to naozaj tak? Môže sa stať niečo, čo sme doteraz poznali len zo sci-fi filmov? Sú nebezpečenstvom individuálni hackeri alebo organizované skupiny, ktoré si na tomto založili svoj biznis?Čo všetko treba v zdravotníctve zmeniť, aby zodpovedalo 21. storočiu? Menia sa nároky pacientov na poskytované služby, pribúdajú nové diagnózy, mení sa populačná krivka a aj výdobytky vedy a techniky. Dokážu sa nemocnice tomu prispôsobiť? Ako dlho im to bude trvať a koľko to bude stáť?Trh je zaplavenými novými start-upmi a okrem mnohých inšpiratívnych príbehov poznáme aj také, ktoré napriek získaniu investorov nedotiahli biznis do úspešného konca. Ako oddeliť“zrno od pliev” a pomôcť tak úprimným projektom, aby mohli dosiahnuť úspech? Ukážeme tiež ako rozdielne môžu start-upové systémy fungovať v jednotlivých európskych krajinách. Sieťovanie, spoločné vzdelávanie a vytváranie ekosystémov pre spoluprácu start-upov je hlavným cieľom, prečo túto tému otvárame.Po prvýkrát bude súčasťou Techsummitu aj start-upový pitch. Desať slovenských projektov sa predstaví porote zloženej zo zástupcov investorov, európskych ecosystémov a už fungujúcich start-upov. Dostanú tak možnosť získať podporu pre spustenie svojho projektu.aj Dirk Ahlborn, šéf Hyperloopu, Kalle Palling, člen estónskeho parlamentu, Hans-Christian Heidecke, CIO Volkswagenu či Balázs Szeneczey, viceprimátor Budapešti.Techsummit prepojí zástupcov štátu, samospráv, súkromného sektora a vzdelávacích inštitúcií, aby mohli diskutovať o vhodných a koordinovaných riešeniach.