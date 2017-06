Tretí sektor privítal Matečnej plány, ktoré majú pomôcť zvieratám

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. júna (TASR) - Sloboda zvierat (SZ) privítala, že ministerstvo pôdohospodárstva navrhuje zmeny nana Slovensku. Reaguje tak na jeho avizované zámery s novelizáciou zákona o veterinárnej starostlivosti.uviedla v stanovisku SZ.Organizácia ocenila aj plán obmedziť vystupovanie divožijúcich druhov zvierat v cirkusoch. Detaily má stanoviť nová vyhláška.avizovala SZ. Chce tiež bojovať za to, aby boli chovy spoločenských zvierat povinne schvaľované, registrované a kontrolované, čo má pomôcť v boji proti množiteľom.Aktivitu ministerstva pôdohospodárstva ocenila aj iniciatíva Zvierací ombudsman (ZO).uviedla Dorota Kráková z iniciatívy.Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) avizovala tento týždeň viaceré zmeny, ktoré prinesie novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Každé zviera by malo byť po novom definované ako živý tvor, nie ako vec. Pripravovaná novela má riešiť aj boj proti množiteľom psov, problematiku túlavých zvierat a pomoc útulkom, ako aj zmenu prístupu k cirkusovým zvieratám. Právnu normu dá agrorezort do pripomienkového konania ešte v letných mesiacoch, zákon by mal byť účinný od januára 2018.