Tretíkrát v histórii rozhodne o mužskom volejbalovom majstrovi 7.zápas

SIEDME ZÁPASY



Extraliga muži, play-off, finále - 7. zápas (7. mája 2009)



VK Chemes Humenné - VKP Bratislava 2:3 (20, -24, -24, 19, -8) - konečný stav série 3:4, Nitra získala titul

130 min, rozhodovali: Mokrý a Porvazník, 800 divákov.

Humenné: Matta, Kašper, Ondrušek, M. Hriňák, Kríž, Jakubov, libero Vajda (Gut, Pollák). Tréner: R. Vlkolinský.

VKP: Kardoš, Kriško, Jankovič, Kubš, Pělucha, Ventruba, libero Kišš (Nosek, Hollý, Spevár). Tréner: I. Husár.



Extraliga muži, play-off, finále - 7. zápas (11. mája 2016)



VK MIRAD PU Prešov - VK Bystrina SPU Nitra 1:3 (-20, -22, 23, -23) - konečný stav série 3:4, Nitra získala titul

Zápas trval: 114 minút. Rozhodovali: Mokrý a Porvazník, 1000 divákov.

Prešov: Drobňák 8, Červeň 12, Halaj 0, M. Sopko st. 23, Mikovčík 5, Rajduga 22, libero T. Lampart (Hudák 3). Tréner: Ľ. Šalata.

Nitra: Zaťko 3, Kubš 13, Ludha 11, Szarek 20, Malina 11, Kašper 14, libero Turis (Porubský 0, J. Hukel 0). Tréner: M. Kardoš.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Meno nového majstra v slovenskej volejbalovej extralige mužov bude známe až po rozhodujúcom siedmom zápase. Hráči VKP Bystrina SPU Nitra po dvoch víťazstvách za sebou vyrovnali sériu s VK Prievidza z 1:3 na 3:3 a udržali sa v hre o obhajobu titulu, ktorý získali v uplynulých dvoch ročníkoch. O všetkom sa rozhodne v stredu 18. apríla od 18.00 h na palubovke aktuálneho víťaza Slovenského pohára v Prievidzi.Na štyri víťazné zápasy sa finále hrá od sezóny 2004/05, ale len tretíkrát v histórii dospela séria do vyvrcholenia v tzv. Game 7. V sezóne 2008/2009 získali titul po sedemzápasovom boji volejbalisti VKP Bratislava po víťazstve nad Chemesom Rumenné. Humenčania najskôr sériu s VKP vyrovnali z 1:3 na 3:3, ale rozhodujúci duel o zlato doma 7. mája 2009 prehrali 2:3. Dres Chemesu vtedy obliekal súčasný kapitán Nitry Peter Kašper, v základnej zostave VKP hrali súčasný kapitán Prievidze Matej Kubš i aktuálny tréner Nitry Marek Kardoš, vtedy ešte v úlohe nahrávača.Druhá sedemzápasová bitka sa uskutočnila v ročníku 2015/16, keď sa z titulu tešili práve Nitrania po víťazstve nad VK MIRAD PU Prešov. Nitra mala na oslavy všetko nachystané už doma, ale zraneniami sužovaný Prešov v šiestom zápase pod Zoborom nečakane vyhral a vrátil sériu na rozhodnutie domov. Pred vlastnými fanúšikmi však neuspel, neobhájil titul a z premiérového triumfu v extralige sa radovala Nitra. Titul vtedy z aktuálneho kádra Bystriny oslavovali Juraj Zaťko, Marek Malina, Peter Kašper, Peter Porubský a tréner Kardoš. Majstrovské šampanské si vychutnali aj Matej Kubš a Marek Ludha, súčasné opory Prievidze.Zaujímavosťou je, že aj tretí siedmy zápas budú rozhodovať tí istí arbitri - Juraj Mokrý a Igor Porvazník. Prievidza vstúpila do reprízy minuloročného finále veľmi dobre, vyhrala oba domáce zápasy 3:0 a položili základ úspechu k historicky prvému titulu. Nitra síce z domáceho dvojzápasu vyťažila jedno víťazstva, ale na piaty zápas sa série presťahovala na Hornú Nitru a "Kohúti" mali za stavu 3:1 na zápasy majstrovský mečbal pred vlastnými fanúšikmi. Do úlohy favorita ich staval aj štatistický fakt, že dovtedy doma ešte ani raz neprehrali. Nitra však v piatok zvíťazila 3:2 a vrátila sériu na domácu palubovku. Pod Zoborom v pondelok zvíťazila v troch setoch a dostala boj do siedmeho zápasu.povedal po pondelňajšom zápase rakúsky smečiar Nitry Anton Menner.Peter Kašper, Matej Kubš aj tréner Marek Kardoš zažijú magickú atmosféru siedmeho zápasu tretíkrát vo svojej kariére. Kubš zatiaľ oba rozhodujúce duely vyhral a keď sa mu to podarí aj v stredu, získa šiesty majstrovský titul. Po dvoch prehrách v rade však Prievidze vypadla z dobrého tempa.ľutoval kapitán Kohútov, ktorý vo vypätom treťom sete dostal za protesty červenú kartu.dodal Kubš a pred stredajším duelom dodal:Jednu prehru a jedno víťazstvo v zápasoch číslo sedem má na konte nitriansky kapitán Kašper.