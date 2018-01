Tretina malých a stredných firiem v Nemecku plánuje zvýšiť investície

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR /AP Foto: FOTO TASR /AP

Stuttgart 7. januára (TASR) - Vyše tretina malých a stredne veľkých podnikov v Nemecku plánuje v 1. polroku tohto roka zvýšiť investície a počet zamestnancov. Prognóza je výsledkom zlepšených nálad v súvislosti so súčasnou ekonomickou situáciou firiem. Nálada vo firmách je momentálne na najvyššej úrovni za viac než desaťročie.Najnovší prieskum medzi malými a strednými podnikmi v Nemecku, ktorý zverejnila agentúra DPA, ukázal, že približne 61 % oslovených zástupcov firiem hodnotí situáciu ako dobrú. To je najvyššie percento od roku 2004. Približne rovnaký podiel z celkovo 2000 oslovených podnikov počas novembra a decembra očakáva tento rok aj rast tržieb.Zvýšenie investícií v 1. polroku tohto roka plánuje okolo 35 % anketovaných firiem. To je najvyšší počet od roku 2007. Iba 6 % podnikov plánuje tento rok investovať menej než v roku 2016. Aj v prípade prijímania nových zamestnancov sú prognózy podobné. Až 36 % oslovených podnikov plánuje prijať ďalších ľudí.Za najväčší problém v tomto roku považujú firmy nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Okrem toho sa obávajú vývoja cien na trhu komodít a rýchleho rastu konkurencie. Naopak, obavy z vývoja ekonomiky ako celku sa zmiernili.Aj keď údaje sú z celkového pohľadu pozitívne, medzi jednotlivými spolkovými krajinami sú rozdiely. Najpozitívnejšie nálady zistil prieskum v spolkových krajinách Sasko, Meklenbursko-Predpomoransko a Hamburg. Naopak, najpesimistickejšie nálady sú medzi firmami v Porýní-Falcku.Rozdiely sú aj medzi sektormi. Veľká spokojnosť je najmä vo firmách v chemickom a farmaceutickom priemysle a optimistické sú aj podniky pôsobiace v automobilovom a strojárskom sektore. Naopak, spoločnosti pôsobiace v oblasti finančných služieb a potravinársky priemysel hodnotia svoju situáciu menej pozitívne.