Tretina nórskych fondov šla aj do opatrení proti zmene klímy

Bratislava 8. júna (TASR) – Viac ako tretina z prostriedkov takzvaných nórskych fondov (Nórskeho finančného mechanizmu a mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva) bola v uplynulom období na Slovensku použitá v oblasti ochrany životného prostredia. Prispeli k tomu, aby bolo Slovensko lepšie pripravené na zmeny klímy a v jeho hospodárstve sa viac presadili zelené inovácie.Výsledky všetkých projektov v rámci predošlého obdobia rokov 2009 až 2014 dnes hodnotili v rámci dvoch záverečných konferencií Úradu vlády SR na bratislavskom Bôriku. Stretnutia sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad. Ocenila, že väčšinu projektov sa podarilo zrealizovať v danom časovom rámci a s dobrými výsledkami.uviedla Magistad, ktorá vyjadrila radosť, že sa vďaka projektom nadviazali viaceré bilaterálne partnerstvá s nórskymi inštitúciami.doplnila.Na programy s názvami Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie šlo celkovo 33,6 milióna eur vrátane financovania so štátneho rozpočtu SR. Celkovo sa zrealizovalo 70 projektov.Nórska veľvyslankyňa vyzdvihla tri projekty zamerané na prevenciu pred povodňami a suchom, realizované na strednom a východnom Slovensku, projekty na zlepšenie životného prostredia v Bratislave a vo Zvolene s názvom Zdravé mestá, ako aj grantovú schému s názvom Modré školy, ktorá bola zameraná na environmentálnu výchovu. Do tejto grantovej schémy sa zapojilo 61 škôl.V rámci druhého programu vznikol na Slovensku rad zelených pracovných miest. Boli vybudované štyri nové logistické centrá na výrobu bioenergie, u 11 výrobcov podporené zvýšenie produkcie poľnohospodárskej biomasy, vybudované boli aj dva takzvané bioreaktory.Celkovo v uplynulom období prišlo na Slovensko z nórskych fondov 80 miliónov eur. Podľa generálneho riaditeľa sekcie pre bilaterálne finančné nástroje Úradu vlády Jána Kraka šlo o dôležitú sumu. Slovensku sa podľa neho podarilo dosiahnuť čerpanie na úrovni 90 percent.zhrnul Krak s tým, že snahou Úradu vlády bolo, aby sa nórske fondy stali vhodným doplnkom k fondom Európskej únie.V nasledujúcich siedmich rokoch (2014-2021) môže Slovensko počítať s celkovo 113 miliónmi eur z Nórskeho finančného mechanizmu a mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, informovala nórska veľvyslankyňa. Priblížila, že novou oblasťou bude oblasť regionálneho rozvoja a odstraňovania regionálnych rozdielov so zameraním sa na sociálnu inklúziu a rómsku komunitu.doplnil ju Krak s tým, že bude pokračovať podpora v oblasti revitalizácie národných kultúrnych pamiatok, životného prostredia alebo v oblasti opatrení proti rodovo podmienenému a domácemu násiliu.