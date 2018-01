Tretina zákazníkov nakupuje menšie nákupy cez samoobslužné pokladne

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (OTS) - Od úspešného spustenia v roku 2016 na prevádzke v Dunajskej Strede sa celkový počet samoobslužných pokladní na predajniach neustále zvyšuje a stali sa štandardom každej novej prevádzky. Momentálne sú dostupné na jednej tretine predajní a postupne budú doplnené v rámci prerábok aj do ďalších existujúcich prevádzok.Prehľadnosť, jednoduchosť, zariadenie predajne či rýchlosť vybavenia nákupu, ktorá je pre zákazníka veľmi dôležitá najmä pri rýchlych, prevažne malých každodenných nákupoch. Aj toto, okrem čerstvosti a šírky sortimentu, sú dôležité atribúty, ktoré si spotrebiteľ v rámci svojej návštevy obchodu všíma. „,“ hovorí, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Obchodný reťazec prišiel s novým konceptom svojich prevádzok, ktorého súčasťou je aj zaradenie samoobslužných pokladní. Za rok 2017 postupne prerobila do nového dizajnu spolu viac ako jednu tretinu z existujúcich predajní. „“ dopĺňaNa samoobslužných pokladniach sa dá platiť aj v hotovosti a aj platobnou kartou. Nechýba im ani možnosť rýchlej voľby potravín či zrozumiteľné hlasové komentáre. V rámci nového konceptu predajní boli do blízkosti samoobslužných predajní presunuté aj Informačné pulty. V prípade akýchkoľvek nejasností sa tak zákazník vie kedykoľvek obrátiť na obsluhujúci personál, ktorý mu je neustále k dispozícii. „“ dodáva Langová.