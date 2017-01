Tretinu preživších holokaustu trápi v USA chudoba

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. januára (TASR) - Tretina preživších žijúcich v Spojených štátoch trpí aj viac ako 70 rokov po holokauste – trápi ich chudoba.V USA žije 100.000 ľudí, ktorí prežili holokaust, a približne tretina z nich žije na hranici chudoby alebo pod ňou. Informovala o tom nezisková organizácie The Blue Card (Modrá karta), ktorá poskytuje preživším finančnú pomoc.Preživší holokaustu čelia chudobe oveľa viac než ich ostatní rovesníci. Podľa amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb žije v chudobe desať percent Američanov starších ako 65 rokov. V prípade preživších je to 33 percent.uviedol pre televíziu CNN Hanan Simhon, predstaviteľ organizácie Selfhelp pomáhajúcej obetiam nacistických zločinov.Takmer polovica zo 100.000 preživších žije v New Yorku a okolí. Podľa Simhona je 52 percent z nich chudobných. Najhoršie sú na tom ľudia z bývalého Sovietskeho zväzu.vysvetľuje Simhon.Za neľahkou finančnou situáciou preživších stojí viacero faktorov.povedala pre televíziu CNN Masha Pearlová, výkonná riaditeľka The Blue Card.Preživší tiež prišli o všetky svoje majetky a do Spojených štátov prišli s prázdnymi rukami. Niektorí boli obeťami nacistických medicínskych experimentov a dodnes ich trápia následky vyžadujúce si nákladnú zdravotnú starostlivosť.Jedným z nich je Sami Steigman. Pre CNN porozprával o tom, ako dlhé roky bojoval s hrdosťou a hanbou zároveň. V istom období sa dokonca stal bezdomovcom a rozmýšľal o samovražde. Až potom súhlasil s tým, že sa zaregistruje ako preživší a mentálne postihnutý, čo mu otvorilo dvere k podporovanému bývaniu a umožnilo dostať odškodné z Nemecka.povedala Masha Pearlová.Organizácia The Blue Card zaznamenala v uplynulom roku 20-percentný nárast žiadostí o asistenciu. Preživší sa totiž dostávajú do veku, keď potrebujú pomoc s každodennými aktivitami.povedala pre CNN 88-ročná Magda Rosenbergová, ktorá stratila celú svoju rodinu v koncentračnom tábore Auschwitz.