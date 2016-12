Trh s diamantmi budú zásobovať tri nové bane

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Svetový trh s diamantmi začnú od roku 2017 zásobovať tri nové bane. Podľa odhadov ťažobného gigantu De Beers by mohli ročne vyprodukovať približne 1,4 tony diamantov. Spolu s rozšírením ťažby na už využívaných náleziskách by sa tak mali postarať o celosvetovo rastúce objemy dodávok neopracovaných diamantov do roku 2019. Vyššia ťažba by mohla mať vplyv aj na ceny diamantov.Tri nové bane, ktorými sú Liqhobong v juhoafrickom Lesothe a kanadské Gahcho Kué a Renard, ako aj predĺženie životnosti niektorých už využívaných nálezísk môže podľa analytikov poradenskej spoločnosti GlobalData zabezpečiť rast celosvetovej produkcie neopracovaných diamantov z 25,4 tony z roku 2015 na 26,9 tony v roku 2020. Rast ťažby tak bude mať vplyv na diamantový priemysel.Spoločnosť ALO diamonds je však presvedčená, že z dlhodobého hľadiska nepôjde o dramatickú zmenu situácie na trhu.uviedol v správe pre médiá majiteľ ALO diamonds Alojz Ryšavý. Predpokladá, že vplyvom rastúcej ťažby by na svetových trhoch mohla mierne klesnúť cena malých, priemerných a podpriemerných diamantov, ktoré sa osádzajú do lacných šperkov alebo sú využívané v priemysle."To však vplyv na cenu na Slovensku mať nebude. Oveľa väčší vplyv má z pohľadu slovenského investora vývoj kurzu dolára voči euru. Vďaka silnejúcemu doláru totiž hodnota diamantov výrazne vzrástla," doplnil Ryšavý.Vyčíslil, že len za posledné tri mesiace rast predstavuje okolo 6 %. "predpokladá Ryšavý.Spoločnosť pritom upozorňuje na staršie štúdie poradenskej spoločnosti Frost & Sullivan, podľa ktorej dosiahne až 30 hlavných súčasných diamantových baní koniec životnosti do roku 2030. Keďže starnutie baní znamená nižšiu výťažnosť, očakávajú analytici po roku 2019 opätovný pokles dodávok surových diamantov. Zhodujú sa na tom nové štúdie poradenských spoločností Bain & Company a GlobalData.Rastúce objemy diamantov na trhu budú od roku 2017 zabezpečovať okrem troch nových baní aj rozšírené ťažby v ruskom nálezisku Vladimir Grib, v kanadských baniach Diavik a Ekati či austrálskom Argyle. Nové bane by tak mali zaistiť aj dodatočné príjmy ekonomikám.