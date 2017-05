Trhy čakajú na rozhodnutie OPEC, ceny ropy mierne vzrástli

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. mája (TASR) - Ceny ropy mierne vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula vyššie nad 54 USD za barel (159 litrov). Trhy sú totiž presvedčené, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na svojom tohtotýždňovom zasadnutí predĺži súčasnú dohodu o obmedzovaní produkcie.Zástupcovia členských štátov OPEC sa vo štvrtok (25. mája) zídu vo Viedni, kde by mali rozhodnúť o predĺžení programu produkčných škrtov. Na základe ostatných vyhlásení je vysoko pravdepodobné, že OPEC a ďalší producenti vrátane Ruska predĺžia súčasnú dohodu o ďalších deväť mesiacov. To je dlhšie obdobie, než sa pôvodne čakalo. Spočiatku totiž ropný kartel plánoval súčasnú dohodu platiacu do 30. júna, predĺžiť maximálne do konca tohto roka.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla do 7.32 h SELČ o 13 centov na 54,28 USD (48,40 eura) za barel. Mierne sa zvýšila aj cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s júlovým kontraktom. Dosiahla 51,57 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 10 centov.