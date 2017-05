Trhy vyčkávajú na rozhodnutie OPEC

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 25. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste, pričom cena ropy Brent sa posunula vyššie nad 54 USD za barel (159 litrov). Trhy podporuje najmä prísľub Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, že predĺženie súčasnej dohody o obmedzovaní produkcie by malo byť výraznejšie, než sa pôvodne predpokladalo.Ceny ropy posunula nahor informácia, že spoločný výbor zložený z predstaviteľov krajín OPEC a producentov mimo ropného kartelu odporučil, aby sa platnosť dohody o obmedzení ťažby predĺžila namiesto o šesť až deväť mesiacov. To znamená do konca marca 2018. Súčasná dohoda platí do 30. júna. Rozhodnutie padne dnes na zasadnutí OPEC vo Viedni.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom vzrástla do 7.20 h SELČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 43 centov na 54,39 USD (48,59 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 39 centov na 51,75 USD za barel. Od tohtomesačných miním sa ceny ropy zvýšili o viac než 16 %.