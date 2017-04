Tri africké krajiny začnú testovať vôbec prvé očkovanie proti malárii

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Akkra 24. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) informovala dnes o novej, vôbec prvej očkovacej vakcíne proti malárii. Tá môže - ak bude používaná so súčasnými opatreniami - zachrániť desiatky tisíc životov.Od budúceho roka začnú túto vakcínu testovať tri africké krajiny, ktoré si WHO vybrala. Ghana, Keňa a Malawi ňou budú pokusne očkovať malé deti.Otázkou však zostáva, píše agentúra AP, či chudobné krajiny dokážu zabezpečiť, aby každé dieťa dostalo požadované štyri dávky očkovania podávané injekčne.Maláriu prenášajú komáre, ktorí ňou ročne nakazia vo svete vyše 200 miliónov ľudí. Približne pol milióna z nich zomiera - prevažne deti v Afrike. Hlavnou ochranou pred maláriou sú siete nad lôžkom a spreje proti hmyzu.WHO uviedla, že globálna úsilie v boji s maláriou viedlo v rokoch 2000-2015 k poklesu úmrtí o 62 percent.