Tri osoby majú na rok zákaz vstupu na športové podujatia

Poprad 18. mája (TASR) - Okresný súd v Poprade vyniesol po prvomájovom finále Slovenského pohára vo futbale medzi MFK Skalica a ŠK Slovan Bratislava (0:3) prvé rozhodnutia o zákaze vstupu na športové podujatia. Tri osoby zo sektora vyčleneného pre priaznivcov Slovana dostali zákaz na dvanásť mesiacov, dve sú z Bratislavy, jedna z Martina.Rozhodnutie prerokovali v tzv. superrýchlom konaní a vo všetkých troch prípadoch uznali osoby vinné zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa Trestného zákona a následne právoplatne odsúdili.Organizátori označili zápas za rizikový, keďže sa naň chystali aj potenciálne nebezpeční fanúšikovia hlásiaci sa ku klubu z hlavného mesta. Po udalostiach pri zápase v Dunajskej Strede sa organizátori a polícia pripravili na príchod tejto skupiny, ktorej cieľom nebolo len podporiť mužstvo. V Poprade sa však uplatnila nulová tolerancia voči futbalovým radikálom, čoho výsledkom bol bezproblémový priebeh podujatia. V rámci vykonaných bezpečnostných opatrení v zmysle zákona polícia zaistila 47 osôb ešte pred vstupom do štadióna pre podozrenie zo spáchania priestupku podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. V súčasnej dobe sa vykonáva objasňovanie týchto skutkov príslušným správnym orgánom polície pre rozhodnutie vo veci a preto zatiaľ nepadli ďalšie rozhodnutia súvisiace so zákazom vstupu na športové akcie. Ďalším viac než 40 osobám organizátori neumožnili vstup do areálu štadióna pre nadmerné požitie alkoholu.Slovenský futbalový zväz (SFZ) vedie evidenciu zákazov v zmysle zákona a v súčasnej dobe jeho zástupcovia rokujú s ministerstvom vnútra, ako celoplošne nastaviť opatrenia na vedenie evidencie a kontrolu osôb, ktorým vydali zákaz návštevy športových podujatí." povedal na oficiálnej zväzovej stránke bezpečnostný manažér SFZ Peter France.