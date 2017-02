Tri osoby podozrivé z prípravy útoku v Paríži obvinili z terorizmu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 15. februára (TASR) - Úrad parížskeho prokurátora dnes oznámil, že tri osoby zadržané minulý týždeň na juhu Francúzska pre podozrenie z prípravy atentátu, obvinili z terorizmu a vzali do väzby.Muž identifikovaný ako Thomas a 16-ročné dievča Sarah čelia obvineniam zo spolčovania so zámerom spáchať teroristický čin a držania výbušnín. Ďalší muž menom Malik bol obvinený aj zo schvaľovania terorizmu. Prokuratúra vo svojom vyhlásení zverejnila len krstné mená obvinených.Francúzska polícia zadržala podozrivých z terorizmu koncom minulého týždňa v departmáne Hérault. Následne ich previezli do väzobného zariadenia v metropolitnej oblasti Paríža.Počas domovej prehliadky na mieste, kde sa zdržiaval Thomas, polícia našla 71 gramov výbušniny TATP. Toto množstvo síce nestačí na výrobu tzv. samovražedného pásu, ale pri výbuchu môže aj tak napáchať veľké škody. Policajti navyše našli podomácky zostrojené laboratórium a návody na výrobu TATP, zložky tejto výbušniny, injekčné striekačky a rukavice.Francúzske médiá informovali, že obvinených sa podarilo vystopovať vďaka ich aktivitám na internete. Sarah, ktorá mala v pláne odcestovať na Blízky východ, deň pred zadržaním odprisahala prostredníctvom videozáznamu vernosť teroristickej organizácii Islamský štát.Mladík menom Thomas je partnerom zadržanej tínedžerky, s ktorou sa mal čoskoro zosobášiť podľa moslimských pravidiel. Hneď nato mal údajne spáchať atentát. Podľa nemenovaných policajných zdrojov zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by prípravy "boli riadené zo Sýrie". Mladá žena však mala tesne pred útokom odcestovať do tejto krajiny, kde s ňou mali zaobchádzať ako s vdovou po mučeníkovi.Denník Le Figaro dnes napísal, že polícia síce pri domových prehliadkach našla výbušniny, ale terč pripravovaného útoku je vyšetrujúcim orgánom stále neznámy. Vyšetrovatelia i predstavitelia vlády však po zadržaní podozrivých uvádzali, že hrozba atentátu bola "bezprostredná". Ako jeden z potenciálnych terčov atentátu sa uvádzala Eiffelova veža v Paríži.