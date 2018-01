Tri pravicové strany v Taliansku do volieb so spoločnou platformou

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 19. januára (TASR) - Lídri troch najsilnejších pravicovo-centristických strán v Taliansku podpísali vo štvrtok večer v Ríme spoločný desaťbodový program pre parlamentné voľby, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia 4. marca. Informoval o tom taliansky denník Il Giornale.Strany Vpred Taliansko, Liga Severu a Bratia Talianska sa už začiatkom januára dohodli na vytvorení koalície, ktorá by podľa prieskumov verejnej mienky mohla v parlamente získať relatívnu väčšinu hlasov.Šéfovia spomínaných troch strán - Silvio Berlusconi, Matteo Salvini a Giorgia Meloniová - vo štvrtok večer podpísali predvolebný program. Jeho hlavnými bodmi sú zrušenie v súčasnosti platného zákona o dôchodkovom systéme a zavedenie rovnej sadzby dane, ktorá by mala nahradiť existujúci progresívny systém. Ten stanovuje mieru rastu dane podľa výšky príjmu. Maximálna hodnota dane z príjmu fyzických osôb v Taliansku dosahuje teraz 43 percent ročného zárobku.Talianski politológovia poukazujú na to, že každý z lídrov rodiacej sa koalície má vlastný výklad jednotlivých bodov spoločného programu. Liga Severu napríklad svojim voličom sľubuje 15-percentnú daň, zatiaľ čo Berlusconi hovorí o hodnotách nepresahujúcich 23 percent.Okrem toho, ani jeden líder z tejto trojice strán sa nevzdal svojich premiérskych ambícií.Médiá pritom upozorňujú, že v prípade Berlusconiho sú takéto úvahy predčasné a zbytočné, keďže má až do roku 2019 súdny zákaz zastávať akékoľvek funkcie v štáte. Berlusconi si však údajne stále robí nádeje, že Európsky súd pre ľudské práva mu toto jeho právo do marcových volieb v Taliansku vráti.