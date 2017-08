Tri slovenské lode postúpili na MS v kanoistike do A-finále

Slovenská reprezentantka Ivana Mládková. Foto: TASR/DUNA/MTI/Tamas Kovacs Foto: TASR/DUNA/MTI/Tamas Kovacs

Račice 24. augusta (TASR) - Vo štvrtok sa na MS v rýchlostnej kanoistike v Račiciach prebojovali do A-finále tri slovenské lode. Dvojkajak v zložení Erik Vlček, Tibor Linka vyhral druhé semifinále s vyše sekundovým náskokom pred bieloruským tandemom Oleg Gusev, Vladislav Blincov. Pre strieborných olympijskýcg medailistov v K4 z OH 2016 v Riu de Janeiro je K2 doplnkovou disciplínou.Do bojov o medaily postúpil aj novozložený dvojkajak s posádkou Peter Gelle, Adam Botek na 1000 m trati. V prvom semifinále triumfoval o takmer pol sekundy pred Poliakmi Bartoszom Stabnom a Rafalom Rosolskim. Miroslav Zaťko s Ľubomírom Beňom skončili v semifinále na 200 m na piatej priečke a predstavia sa v B-finále.Ako prvá postúpila do A-finále kajakárka Ivana Mládková v K1 na 500 m. V treťom semifinále finišovala tretia za Bieloruskou Volgou Chudenkovou a Novozélanďankou Lisou Carrigtonovou. Deblkanoe v zložení Lucia Valová, Hana Mikéciová skončilo v semifinále na šiestej priečke a bude štartovať v B-finále rovnako ako singlkanoista Matej Rusnák, ktorý dopádloval na 1000 m trati piaty. Na piatej pozícii prišiel do cieľa aj Gábor Jakubík v K1, čo stačilo na C-finále.Športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla bol po skončení štvrtkového programu spokojný.povedal pre TASR Petrla.