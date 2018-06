Tri spôsoby, ako zeleninu nenápadne prepašovať do každodennej stravy

Jesť zeleninu – áno, je to zdravé… ale až keď sa brokolica preloží natenko nakrájaným bôčikom, až vtedy má tú správnu hodnotu… slová Waldemara Matušku ako keby hovorili z duše mnohým z nás. Vieme, že by sme ju mali jesť. Ale – nie vždy sa nám chce. Sú dni, keď jej prosto nevezmeme do úst ani kúsok. Nieto ešte odporúčaných päť porcií.





1. Tak trochu “iné” prílohy

2. Namiesto kávy smoothie

3. Chuť na niečo “malé”?

Na tému zeleniny je veľa vtipných postrehov, ktoré dokazujú, že v boji s pravidelným prísunom vitamínov nie sme sami. Tak napríklad: ak chcete, aby vaše dieťa jedlo zeleninu, musíte ju pripraviť tak, aby vyzerala a chutila ako zemiakové hranolčeky. Alebo: je pravdepodobné, že vaše dieťa zje niečo zdravé, pokiaľ to nájde na zemi.Samozrejme, zelenina môže byť ťažký oriešok nielen pre deti. Ženské pokolenie sa ešte dokáže prinútiť dať si v reštaurácii zeleninový šalát, ale ktorý normálny chlap si po preštudovaní jedálneho lístka objedná zapekanú brokolicu so zeleninovou oblohou?! Jedine ten na prísnej diéte…. Toto všetko pozná aj londýnska naturopatka Elizabeth Peyton Jones, ktorej stránka hýri úžasnými jedlami… všetko samá zelenina. Ale keďže je úplne jasné, že mnoho ľudí nevidí dôvod prejsť na vegetariánsku stravu, má Elizabeth poruke aspoň niekoľko tipov, ako zeleninu “prepašovať” do denného stravovania. A je to celkom “bezbolestné”.Ak máte chuť na mäso, dajte si ho. Ale prečo k nemu automaticky pridávať zemiaky, ryžu, knedle? Príloha pokojne môže byť čerstvá zelenina – čo ale opäť môže pôsobiť trošku “neuspokojivo” – alebo zelenina v nečakanom prevedení. Napríklad – karfiolová ryža. Karfiol rozobraný na ružičky šupneme do mixéra, párkrát premixneme, aby ostala drobná ryžovitá konzistencia. Premiešame s kokosovým olejom, presunieme na plech a vo vyhriatej rúre pečieme asi dvadsať minút, kým karfiolová ryža nie je zlatistá a mäkká.Výborná príloha sú aj cukinové “skrúcance”. Cukinu pokrájajte na tenké kolieska alebo polkolieska, zľahka obalte v hladkej múke a opražte v oleji. Je to vynikajúce. Iste, že to nie je až také zdravé a diétne ako surová cukina, ale rozhodne je to lepšia verzia ako vyprážaný rezeň s kopou hranolčekov.Aj v našich končinách ste sa už možno stretli so zelerovými hranolčekmi - tiež nezvyčajná verzia klasických zemiakových. A skvelým doplnkom jedla môže byť mrkva. Základ je v správnom ochutení. Skúste pásiky mrkvy posypať niečím, čo vám dobre voní, napríklad karí, grilovacie korenie a len to jednoducho upečte v rúre. Nie je to to “surové”, čo možno aj vo vás budí predstavu chrúmajúceho zajaca, ale stále je to zeleninaNie, neplašte sa! Nikto po vás nechce, aby ste svoju milovanú voňavú šálku – alebo aj dve – vymenili za zelenú “gebuzinu”. Ak ste už ale tie šálky mali predpoludním tri, sú dve hodiny popoludní a vy máte pocit, že ste zrelí na štvrtú, pouvažujte nad zeleninovým životabudičom. Všetko, čo potrebujete, je štvrtina uhorky, jedna cvikla, 70 gramov čerstvého špenátu a jedno jablko. Rozmixujte a máte doslova “bombu”, ktorá vás poriadne nakopne.Keksík? Pagáčik? Kúsok štrúdle z firemného bufetu? Je to tak. Cez deň nás neraz “honí mlsná”, ako to trefne pomenúvajú bratia Česi. Jasné, že si dajte. Občas. Alebo sa na to vedome pripravte už vopred. Uhádli ste - zeleninovým snackom. Ak budete mať práve po ruke škatuľku s niečím, čo ste si už doma nakrájali a vzali so sebou do práce, môžete si takto popri práci chrúmať. Treba si to však naozaj pripraviť. Ak totiž do tašky hodíte tri paradajky v igelitovom vrecku, popoludní z nich budete mať lečo. A ak to aj prežijú vcelku, zahryzávanie do paradajky sa nabetón skončí pokvapkaným stolom, prípadne zababranou klávesnicou. Lepšie je dať si do pevnej nádobky všetko na jedno sústo. Pokrájajte si sladkú červenú papriku, kaleráb, pridajte sladučké zrelé cherry paradajky, baby karotku. K tomu vylúpaný hrášok. Nič nebude tiecť a všetko vás prekvapí svojou príjemnou sladkasťou chuťou.Sú to všetko vlastne drobné krôčiky. Ale ak sa vám podarí aspoň občas ich využiť, možno budete prekvapení, ako nenásilne sa zelenina dá “prepašovať” do bežného stravovania.