Tri štvrtiny Slovákov použité veci väčšinou vyhadzujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Predať alebo podarovať niekomu nepoužívanú, no ešte funkčnú elektroniku, nábytok či zachovalé oblečenie je samozrejmosťou len pre dvoch z desiatich Slovákov. Väčšina ľudí takto ponúka tovar len sporadicky a ten spravidla skončí v koši. Ukázal to prieskum agentúry STEM/MARK pre spoločnosť Home Credit.Ak sa už ale nepotrebné veci posúvajú na ďalšiu spotrebu, hlavnou motiváciou je dobrý pocit z toho, že ich ešte niekto využije. Až potom nasleduje vidina finančného prospechu. Pre 70 % opýtaných sú potom takto zarobené peniaze vstupnou investíciou na nákup novej veci. Zatiaľ čo pre ženy je doménou predaj detských vecí a oblečenia, muži riešia predovšetkým techniku.komentuje analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Roman Müller.Až šiesti z desiatich opýtaných majú dobrý pocit z toho, že ich vec bude ešte niekomu slúžiť. Približne každý tretí v tom vidí možnosť získať nejaké peniaze navyše a asi 30 % to vníma ekologicky s tým, že takto pomáhajú šetriť prírodu.Podľa Müllera je zaujímavé, že speňažiť nepotrebné veci sa snažia skôr mladšie ročníky. Ako dobrú príležitosť zarobiť na tom nejaké peniaze priznal každý druhý spotrebiteľ vo veku do 30 rokov, zatiaľ čo v prípade skupiny ľudí nad 45 rokov to bol až každý piaty respondent. Podľa neho to zrejme súvisí s tým, že mladí oveľa viac využívajú internet a moderné technológie.Na prvom mieste pri predaji zánovných vecí figuruje elektronika, nasleduje oblečenie a detské potreby.Približne štvrtina respondentov prezradila, že si takto mesačne prilepšia v priemere o 10 eur, ďalších 15 % uviedlo čiastku do 25 eur a len 3 % si mesačne dokážu takýmto spôsobom zarobiť aj viac ako 50 eur.