Triatlonista R. Varga obsadil v seriáli WTS v Jokohame 29. miesto

Slovenský triatlonista Richard Varga.

Bratislava 12. mája (TASR) - Slovenskí triatlonisti Romana Gajdošová a Richard Varga vstúpili do kvalifikačných bojov na olympijské hry v Tokiu 2020. Na podujatí Svetovej triatlonovej série ITU (WTS) v japonskej Jokohame obsadil Varga 29. priečku.Varga mal tradične výbornú plaveckú časť, z vody vyplával na prvej pozícii a hneď sa snažil o vytvorenie úniku. No nepodarilo sa mu to a dvadsaťdeväťročný bratislavský rodák nakoniec obsadil miesto na konci tretej desiatky.Gajdošová sa postavila na svoj prvý štart v seriáli a skončila na 36. mieste, čo jej zabezpečilo body do olympijského rebríčka. Na olympiáde bude štartovať 55 žien.