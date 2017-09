Triatlonistka Gajdošová vyrovnala na svetovom poháre slovenské maximum

Slovenská reprezentantka Romana Gajdošová Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Karlove Vary 3. septembra (TASR) - Romana Gajdošová vyrovnala najlepšie slovenské umiestnenie v pretekoch Svetového pohára triatlonistiek. V nedeľu v Karlových Varoch obsadila devätnástu priečku. Zvíťazila Austrálčanka Gillian Backhouseová pred domácou Češkou Vendulou Frintovou a Američankou Summer Cookovou.Gajdošová vyplávala vo vedúcej skupine, na cyklistickú časť sa na čele vydala austrálsko-americká dvojica, za nimi išla dvanástka, v ktorej jazdila aj slovenská reprezentantka. Na záverečný beh vybehla na konci najlepšej desiatky a vyzeralo to na stanovenie nového národného maxima vo SP. Beh jej však nešiel a pomaličky sa prepadala. Najdlhšie bežala na pätnástom mieste, do záverečného kola vstúpila na sedemnástom, ale do cieľa dobehla na devätnástom mieste.Karlove Vary hostili podujatie Svetového pohára premiérovo, v kúpeľnom meste sa dosiaľ konali preteky Európskeho pohára a dvakrát európsky šampionát v rokoch 2001 a 2003.