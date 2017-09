Boj pašeráka o dôstojný život

Českým zástupcom je Baba z ľadu

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenským kandidátom na prestížne filmové ocenenie Oscar v kategórii Najlepší cudzojazyčný film sa stala Čiara (2017) režiséra Petra Bebjaka.Rozhodlo o tom hlasovanie členov Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), ktorí vyberali z jedenástich slovenských filmov spĺňajúcich podmienky americkej Akadémie filmových umení a vied.Okrem víťaznej snímky to boli aj filmy Pirko (2016), 5 October (2016), IMT Smile a Lúčnica: Made in Slovakia (2016), Richard Müller: Nespoznaný (2016), Sprisahanie šedej rasy (2017), Únos (2017), Piata loď (2017), Out (2017) a Nina (2017).Triler Čiara sleduje nelegálneho pašeráka Adama Krajňáka (Tomáš Maštalír) a jeho boj o dôstojný život svojej rodiny na slovensko-ukrajinských hraniciach v období krátko pred vstupom Slovenska do Európskej únie.Napätie na oboch stranách zvyšuje novovybudovaný hraničný priechod. Po tom, ako zlyhá jedna z pašeráckych akcií, sa Krajňák dostane do víru udalostí, pre ktoré bude musieť prekročiť aj pomyselné hranice, za ktoré neplánoval zájsť. V snímke si zahrali aj Emília Vášáryová, Zuzana Fialová, Eugen Libezňuk alebo Andy Hryc.Českým zástupcom je romantická dramédia Baba z ľadu (2017) od Bohdana Slámu.Česká filmová a televízna akadémia vybrala snímku v hlavnej úlohe so Zuzanou Kronerovou spomedzi trinástich kandidátov, medzi ktorými boli napríklad filmy Lichožrúti (2016), Po strništi bos (2017), Špina (2017) či Záhradníctvo: Dezertér (2017).Informácie pochádzajú od PR manažéra Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Petra Gašparíka, z webstránky www.filmovaakademie.cz a archívu agentúry SITA.style="text-decoration: underline">Triler Čiara je slovenským kandidátom na prestížneho Oscara © SITA Všetky práva vyhradené.