Tripartita bude rokovať o zmene zvyšovania dôchodkov

Bratislava 12. augusta (TASR) - Dôchodky na Slovensku sa od budúceho roka budú zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce. V pondelok (14.8.) sa ňou bude zaoberať aj Hospodárska a sociálna rada.Ministerstvo práce navrhuje upraviť model zvyšovania dôchodkových dávok na individuálne zvyšovanie dôchodkov o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. V prípade, že by bola suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu. Minimálna valorizácia dôchodkov o pevnú sumu sa má však na Slovensku uplatňovať len najbližšie štyri roky.skonštatoval rezort práce v predkladacej správe k novele zákona.Od začiatku tohto roka si pritom dôchodcovia prilepšili, keď im vzrástol dôchodok o pevnú sumu 8,20 eura. Predčasným starobným penzistom sa od začiatku roka zvýšili dôchodky o 7,90 eura mesačne. Invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % išiel od začiatku roka 2017 nahor o 7,10 eura, v prípade sumy jednej polovice predstavoval nárast 2,60 eura. O 4 eurá sa zvýšil invalidný dôchodok priznaný pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % a pri sume jednej polovice tohto dôchodku o 1,70 eura. Vzrástol aj vdovský a vdovecký dôchodok, a to o 5,30 eura, ako aj sirotský dôchodok o 2,60 eura.Novela zákona však okrem zvyšovania dôchodkov upravuje aj ďalšie oblasti. Zrušiť sa majú napríklad aj ustanovenia, na základe ktorých mali byť zamestnávatelia v systéme úrazového poistenia rozdelení do nebezpečnostných tried s rozdielnou výškou poistného a zavádza sa jednotná sadzba pre všetkých zamestnávateľov bez uplatňovania bonusov a malusov.Zmierniť sa majú aj podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti predĺžením doby, počas ktorej musí žiadateľ splniť podmienku doby poistenia. Namiesto troch rokov sa bude posudzovať splnenie dvojročnej doby poistenia počas posledných štyroch rokov a táto podmienka platí pre všetkých uchádzačov o zamestnanie.Novela zákona prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Vznesených bolo 81 pripomienok, z toho 11 bolo zásadných.Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR žiada napríklad stanovenie minimálnej úrovne valorizácie dôchodkov v zákone bez časového obmedzenia, ako aj predĺženie poskytovania dávky v nezamestnanosti pre skupinu zamestnancov vo vyššom a preddôchodkovom veku.Ministerstvo financií (MF) SR zase žiadalo ustanoviť alternatívnu minimálnu valorizáciu vo výške 2 % z každého individuálneho dôchodku namiesto valorizácie minimálnou pevnou sumou počítanou z priemerného dôchodku. Rezort práce však upozornil, že minimálna valorizácia sa bude uplatňovať len 4 roky a rozpor bol odstránený. MF SR navrhovalo aj znížiť percento tvorby správneho fondu Sociálnej poisťovne, a to z 2,4 % na 1,8 % keďže neustále rastú príjmy z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Rezort práce však tejto zmene nie je naklonený. "skonštatoval rezort práce. Zároveň upozornil na to, že táto povinnosť pritom do zákona pribudla od roku 2013 na základe zásadnej pripomienky MF SR.