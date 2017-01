TRIPARTITA: Cez sviatky a dni pokoja majú byť obchody zatvorené

Nákupy v obchodnom centre, ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 9. januára (TASR) - Obchody majú byť počas všetkých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja na Slovensku zatvorené. Celkovo tak budú mať zamestnanci v maloobchode voľno 15,5 dňa, v súčasnosti majú 3,5 dňa.S týmto návrhom prišli koaliční poslanci Ján Podmanický a Marián Kéry (obaja Smer-SD).vysvetlil na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva tripartity Podmanický. Zmeny by sa nemali dotknúť živnostníkov, čerpacích staníc či hotelov.priblížil Podmanický s tým, že novela by mala byť predložená na februárovú schôdzu parlamentu a začať by mala platiť od 1. mája tohto roka. Ak sviatok pripadne na nedeľu, tak sa bude aj na tento deň vzťahovať obmedzenie.Podľa neho tento návrh Slovensko posúva k civilizovaným krajinám.myslí si Podmanický.O tomto návrhu dnes rokovalo aj predsedníctvo tripartity.priblížil minister práce Ján Richter (Smer-SD).Sociálni partneri návrh poslancov rešpektujú.priblížil viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Luboš Sirota. Podľa neho ale nedozrel čas na to, aby sa diskutovalo o zákaze predaja počas nedieľ.podotkol Sirota.Ambíciu poslancov akceptuje aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.skonštatoval viceprezident AZZZ SR Roman Karlubík.Zmeny víta aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.dodala viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.Predsedníctvo tripartity rokovalo aj o zmenách v poskytovaní gastrolístkov či o náleze Ústavného súdu týkajúce sa rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Týmito bodmi sa budú sociálni partneri ešte zaoberať.