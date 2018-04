Tripartita odmietla zavedenie novej dane z poistenia

Na archívnej snímke viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Rastislav Machunka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 16. apríla (TASR) - Návrh zákona o novej dani z poistenia pôjde na rokovanie vlády s rozporom. Jej zavedenie v pondelok totiž odmietla tripartita. Problém so zavedením novej dane mali najmä zástupcovia zamestnávateľov.Okrem návrhu na zavedenie novej dane z poistenia, tripartita sa nezhodla ani na novele zákona o poisťovníctve, ktorá je tiež z dielne rezortu financií. Jedným z jej cieľov je regulovať odmeny finančných sprostredkovateľovskonštatoval minister práce Ján Richter (Smer-SD).Výhrady k zavedeniu novej dane mala Republiková únia zamestnávateľov aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.zdôvodnil viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) verí, že poisťovne, ktoré bojujú o klientov, nepremietnu zavedenie novej dane do cien svojich produktov.priblížil Kažimír.Podľa neho či sa tento zákon premietne do zvýšenia cien bude záležať aj od konkurencie na trhu. My nerozkazujeme, že to majú preniesť do ceny. Je to otázka, ktorá súvisí aj s konkurenciou na trhu. Tie, ktoré budú chcieť bojovať o klienta, sa budú snažiť nepreniesť takúto daň do ceny," myslí si Kažimír.Daň z poistenia bude mať jednotnú 8-% sadzbu, ktorá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia (PZP), pri ktorom zostane aj naďalej 8-% odvod. MF SR akceptovalo časť pripomienok, o ktorých rokovalo s odborníkmi v rámci rozporových konaní, čím vyšlo v ústrety požiadavkám trhu.Nová daň nahradí v súčasnosti platný poistný odvod a poisťovne tak v zásade podľa rezortu financií nemusia zvyšovať poistné pri všetkých zmluvách, tak ako to avizovali. Tým, že v platnosti bude iba jedna sadzba, celý systém bude jednoduchý a prehľadný a nedôjde k zvýšeniu administratívnej náročnosti či potrebe veľkých zmien v IT systémoch. Poistná daň je podľa ministerstva štandardný nástroj, ktorý sa bežne používa vo väčšine krajín Európskej únie.Rezort financií je tiež presvedčený, že poisťovne majú niekoľko možností, ako ceny poistného pre klientov udržať na súčasných úrovniach, či už je to optimalizácia činnosti, zníženie nákladov napríklad na sprostredkovateľov alebo zníženie zisku.