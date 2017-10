Tripartita rokuje o rozpočte na budúci rok, partneri majú viac výhrad

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Viac peňazí pre zamestnancov štátnej a verejnej správy či pre poľnohospodárov. Takéto zmeny by radi videli v návrhu rozpočtu na budúci rok predstavitelia odborov a zamestnávateľov. O zákone roka diskutujú dnes so zástupcami vlády na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR.uviedol pre TASR pred rokovaním tripartity prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Jozef Kollár.Zamerať sa chce aj na pedagogických zamestnancov. Tým boli síce podľa jeho slov zvýšené platy od septembra tohto roku, ale odbory chcú, aby bolo dodržané programové vyhlásenie vlády a boli zahrnutí aj v rozpočte na budúci rok.Súčasne majú odbory výhrady k niektorým kapitolám. Napríklad v prípade verejného zdravotníctva je podľa nich plánované navýšenie zdrojov pre regionálne zdravotníctvo len o 37 miliónov eur.upozornil Kollár.Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) prekáža v návrhu rozpočtu vyšší plánovaný deficit, než boli pôvodné zámery vlády. Zároveň má výhrady predovšetkým ku kapitole ministerstva pôdohospodárstva, kde je podľa viceprezidenta AZZZ Rastislava Machunku vyčlenených málo finančných prostriedkov na štátnu pomoc.zdôraznil Machunka pre TASR.Po tom, ako dnes tripartita prerokuje návrh rozpočtu na budúci rok, bude sa ním v stredu (11.10.) zaoberať vláda. Podľa návrhu by mal deficit verejných financií klesnúť v budúcom roku po prvýkrát pod hranicu 1 % na úroveň 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku sa má znížiť na 0,1 % HDP, v roku 2020 je cieľom vyrovnaná bilancia.