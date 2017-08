TRIZNA: Nemysliteľné, aby sa procesy pri výzvach na výskum zastavili

Milan Trizna. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 11. augusta (TASR) – Zastavenie alebo zrušenie procesov v rámci eurofondových výziev na výskum je nemysliteľné. Tvrdí to dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Milan Trizna. Fakulta v rámci výziev na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) a na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) uspela s troma projektmi.Trizna podľa vlastných slov odmieta, že boli podporené len „schránkové, garážové a panelákové firmy“ a všetko je potrebné zrušiť. Fakulta podľa pôvodných výsledkov bola úspešná v troch prípadoch. Jeden projekt z výzvy PVVC má fakulta zazmluvnený, z druhej výzvy ostali dva projekty tesne pred podpisom zmluvy.vysvetlil dekan v stanovisku.Ako dodal, zrušenie výzvy a jej prípadné opätovné vyhlásenie znamená, že do konca programovacieho obdobia by mali úspešné projekty polovičnú a možno len tretinovú dobu riešenia v porovnaní so súčasným stavom. Z vedeckého hľadiska je podľa neho takmer nemožné dosiahnuť požadované výsledky, čím sa opäť zvyšuje riziko neoprávnených výdavkov.Znepokojujúci je podľa dekana aj fakt, že všetky medializované informácie ohľadom výziev sú negatívne a vytvárajú dojem, že všetky projekty získali len pochybné subjekty.dodal dekan fakulty.Európska komisia (EK) pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Ministerstvo školstva podľa vyjadrení momentálne preveruje technické a odborné otázky problematiky a pripravuje potrebné opatrenia. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).