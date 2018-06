Trnafský festival odštartoval leto v Trnave s hitmi SR a ČR

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (TASR) – Trnava otvárala v piatok (15. 6.) leto a otvárala ho vo veľkom štýle, keď na štadióne Antona Malatinského futbalistov vystriedali muzikanti. Otvárací ročník podujatia, ktorý dostal názov Trnafský festival, rozbiehali skupiny Exotik a Marián Čekovský Band. Domácu trnavskú hudobnú scénu zastupovala formácia Bystrík Banda. Okrem známych piesní Prajem si, To isté ráno, Potichu a potme aj Nech to trvá pridali ľudové piesne prearažované do popovo-rockového štýlu.Prvým z trojice headlinerov bola na pódiu skupina Desmod. Začínali aktuálnym hitom Nevrav mi, aký som z nového albumu Molekuly zvuku, ďalšími boli Čierna diera, To nie je možné, Niekto ti to povie skôr než ja, Chýbanie, pri skladbe Kamenné ruže zakomponovali do jej stredu kúsok piesne Voda, čo ma drží nad vodou z filmu Fontána pre Zuzanu III., nasledovala Čierna ovca rodiny, Plný dom a Som na tebe závislý. Fanúšikovia dostali aj prídavok vo forme piesní V slovenských dolinách a Čardáš dvoch sŕdc, obe z repertoáru nezabudnuteľného Karola Duchoňa. Aj vďaka skupine Desmod sa tieto pesničky dostali opäť do slovenského éteru.povedal pre TASR po vystúpení na tému pesničiek z nového albumu Molekuly zvuku líder kapely Mário Kuly Kollár.Záver večera v slovenskom Ríme patril českým hviezdam Tomášovi Klusovi s jeho Cílovou skupinou a kapele Kryštof na čele s Richardom Krajčom. Tomáš Klus je známy tým, že počas koncertu vbehne do hľadiska medzi divákov a na mieste skladá pesničku. V Trnave prekvapil tým, že do hľadiska vybehol hneď v úvode vystúpenia. Do playlistu zaradil piesne Do nebe, Alergik, Jde vo zem, Napojen, Nina, Dobré ráno, Pánu Bohu do oken, Chybíš mi, Pan Toffel, Sibyla, Marie a na záver aktuálny hit A pak. Už čoskoro predstaví aj nové pesničky, na september pripravuje vydanie nového štúdiového albumu. Zatiaľ ostatným je záznam koncertu s názvom Živ je z mája minulého roka.Kapela Kryštof na čele s Richardom Krajčom oslávila minulý rok 25 rokov od založenia. V júni 2017 vydali ku 25.výročiu kompiláciu Best Of 25, ktorá obsahuje 21 starších piesní a ako bonus štyri novinky. K 25. výročiu kapely odohrali 16. a 17. septembra 2017 koncert na pražskom Štadióne Evžena Rošického na Strahove, kde prišlo 70 tisíc divákov. Na veľkom bubne v bicej súprave svieti kapele stále číslo 25. Do Trnavy prišli s playlistom, ktorý obsahoval nové aj staršie songy. Začali so skladbou Šňůry, ďalšími boli Zatančím, Tak pojď hledat břeh, Ženy, Atentát, Naviděnou, Rubikon, Invaze, Cesta, Obchodník s deštěm, Tak nejak málo tančím, Inzerát a Srdcebeat. Trnava si na záver večera vytlieskala prídavok v podobe hitov Ty a já a Zůstaň tu se mnou. Tú druhú nechal Krajčo dospievať hľadisko.