Trnava chce kúpiť od elektrární škôlku na Zátvore

Centrum mesta Trnava Foto: TASR Centrum mesta Trnava Foto: TASR

Trnava 23. apríla (TASR) – Mesto Trnava má záujem otvoriť na sídlisku Zátvor novú materskú školu (MŠ) s najmenej šiestimi triedami. Pre tento zámer chce odkúpiť nevyužívanú budovu vo vlastníctve Slovenských elektrární (SE), a. s. Škôlka by vyriešila problém zhruba 120 až 150 detí a ich rodičov, chodiť by do nej mohli od septembra budúceho roka.O kúpe objektu na Spojnej ulici budú rozhodovať poslanci na utorkovom (24.4) zasadnutí mestského zastupiteľstva. SE vyčíslili hodnotu objektu a pozemkov na 785.365 eur. Mestský rozpočet na rok 2018 s takouto transakciou nepočítal a tak mesto navrhuje uhrádzať sumu splátkami rozvrhnutými do roku 2022.Ako pre TASR povedala Ružena Maková, vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry na Mestskom úrade v Trnave budova bola pôvodne pre materskú školu aj postavená, v období menšieho počtu detí v meste začala slúžiť ako internátna špeciálna škola. Tá sa však pred časom odsťahovala. "V Trnave a v tejto lokalite opäť narastá počet detí v predškolskom veku, nové kapacity potrebujeme," konštatovala Maková s tým, že aktuálne majú MŠ v meste celkovú kapacitu zhruba 1900 miest. V lokalite Trnava-sever, kde táto škôlka je, majú MŠ kapacitu 340 miest a počet detí s trvalým pobytom tam je 456.MŠ na Spojnej bude podľa Makovej potrebovať rekonštrukciu. "Takéto objekty máme aj na Spartakovskej ulici a na Ulici Teodora Tekela, tam majú sedem tried, v tomto objekte by sa možno takisto dal počet tried stavebnou úpravou zvýšiť zo šesť na viac," dodala.