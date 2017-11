Trnava: Prvá v okrsku na Družbe prišla voliť volička s iniciálami A.A.

Centrum mesta Trnava Foto: TASR Centrum mesta Trnava Foto: TASR

Trnava 4. novembra (TASR) – Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako prvé v poradí."Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal pre TASR predseda volebnej komisie v okrsku č. 37 Jozef Viskupič. Dodal, že ľudia chodia od rána voliť priebežne, zatiaľ skôr stredná a staršia generácia. Zapísaných majú v tomto okrsku do 900 oprávnených voličov.V blízkosti volebných okrskov na Družbe sa nachádza aj mestská tržnica, takže sa stáva často, že Trnavčania si najskôr nakúpia čerstvú zeleninu, kvety či ovocie od trhovníkov a potom zamieria do svojej volebnej miestnosti. Takýto úmysel potvrdil pre TASR aj nakupujúci Ivan Mička. "Je krásne počasie, odtiaľto pôjdem vyzdvihnúť manželku a pôjdeme voliť. Je to občianska povinnosť a keďže som v staršom veku, tak to výrazne vnímam hlavne ako právo. Bez toho si volebný deň neviem predstaviť," povedal pre TASR.Aj v okrsku, ktorý sídli v stredisku sociálnej starostlivosti na Ulici Terézie Vansovej, mali ruch hneď po otvorení. Podľa predsedu volebnej komisie Filipa Halána sú to predovšetkým seniori, ktorí sú v zariadení ubytovaní, no okrsok zahŕňa aj okolité ulice, spolu okolo 900 voličov. "Máme aj niekoľko žiadostí o voľby do volebnej urny, medzi nimi aj od 101-ročnej pani Jolany," povedal Halán pre TASR.