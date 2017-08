Trnava si pripísala tretí triumf v rade, porazila aj Trenčín

Na snímke radosť hráča Trnavy Borisa Godála po strelení druhého gólu v zápase 3. kola Fortuna ligy FC Spartak Trnava - AS Trenčín v Trnave v sobotu 5. augusta 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj



FC Spartak Trnava - AS Trenčín 2:1 (1:1)

Góly: 31. a 54. Godál (prvý z 11 m) - 23. El Mahdioui. Rozhodovali: Kružliak - Mókoš, Lieskovský, ŽK: Čanturišvili, Tóth - Klooster, Šulek, Kleščík, ČK: 84. Šulek, 87. Klooster (obaja Trenčín) obaja po druhej ŽK, 3890 divákov.



zostavy a striedania:



Spartak: Vantruba – Kadlec, Tóth, Godál, Čonka – Pehlivan, Greššák – Jirka (90.+ Janso), Pekár (66. Mihálik), Čanturišvili (80. Oravec) – Egho



Trenčín: Chovan – Klooster, Šulek, Kleščík, Skovajsa – El Mahdioui – Gong (46. Ubbink), Paur, Zubairu (46. Beridze), Kvocera (71. Mance) – Janga

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 5. augusta (TASR) - V prvej 10-minútovke mali oba tímy dve dobré šance, ktoré však zostali nevyužité. Najskôr v 7. minúte loptu zakončujúceho Paura nadvihol Vantruba nad bránu a o dve minúty po úniku Pekára spálil stopercentnú šancu Egho, keď jeho prízemná strela smerovala priamo na Chovana. V 23. minúte strelu Skovajsu, smerujúcu do pravej šibenice, vyrazil Vantruba na roh a po jeho zahraní dostal Trenčanov do vedenia El Mahdioui hlavičkou pod brvno. Domáci sa dočkali vyrovnania v 31. minúte, keď za ruku Trenčanov v šestnástke nariadil rozhodca Kružliak pokutový kop, z ktorého Godál vyrovnal na 1:1. V poslednej štvrťhodine zaujal ešte pas Čanturišviliho, ktorý vrátil Jirka, no v šestnástke spoluhráčov nenašiel. V závere polčasu mali ešte technickejší Trenčania výhodu niekoľkých rohov, no skórovať sa im nepodarilo.V druhom polčase už v 48. minúte nastrelil Jirka z uhla bočnú sieť trenčianskej brány a po následnom rohu hlavičkoval Egho vedľa. V 54. minúte po rýchlej akcii domácich a nezištnej prihrávke Jirku zakončil strelou pod brvno Godál - 2:1. Trenčania sa v celom zvyšnom čase snažili o vyrovnanie, no druhého gólu sa nedočkali. V 76. minúte sa cez Kadleca a Greššáka dostal jeden z trenčianskych hráčov a nebezpečenstvo odvrátil Tóth, ktorý mu loptu odkopol na roh. Po ňom hlavičkoval vedľa Kleščík. V záverečnej 10-minútoke prišli Trenčania o dvoch hráčov. Najskôr v 84. minúte po faule na Jirku a druhej žltej karte videl červenú Šulek a o tri minúty neskôr po faule na Pehlivana a znova druhej žltej karte musel predčasne z hracej plochy aj Klooster. V stretnutí sa už nič podstatné neudialo a domáci si zaslúžene pripísali tretie víťazstvo v rade.