Trnava v 8-bodovom trháku pred Slovanom, Senica stále bez výhry

Na snímke vpravo hráč Prešova Oleksii Miliutin, vľavo hráč Žiliny Nikolas Špalek v zápase 13. kola Fortuna ligy 1. FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 22. októbra 2017 v Poprade. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín 1:2 (1:1)



Góly: 28. Pačinda - 3. van Haaren, 70. Janga. Rozhodovali: Sedlák - E. Weiss, Jenčura, ŽK: Lawrence, El Mahdioui, Beridze, Šulek (všetci Trenčín), 6616 divákov.



Dunajská Streda: Macej - Živkovič, Šatka, Huk, Davis – Ljubičič - Čmelík (67. Aluku), Ľupták (72. Olasunkanmi), Kalmár, Pačinda - Malec (58. Divkovič)



Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa - El Mahdioui - van Haaren, Ubbink (66. Zubairu) - Paur, Janga (90.+3 Mance), Beridze (83. Azango)







FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 2:0 (0:0)



Góly: 49. Vlasko, 78. Kostelný (vl.). Rozhodovali: Ziemba - Chládek, Žákech, ŽK: Tóth - Baez, Krivák, Kuciak, 4311 divákov.



Spartak: Vantruba - Kadlec, Tóth (46. Hladík), Godál, Janso - Sloboda, Pehlivan - Čanturišvili, Vlasko (83. Greššák), Jirka (88. Mihálik) - Egho



Podbrezová: Kuciak - Viazanko (63. Djordjevič), Krivák, Kostelný, Kuc - Leško, Haščák, Baez (63. Kopičár), Turňa - Bernadina (76. Jedinák), Rendla





MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra 0:0



Rozhodovali: Smolák – Hancko, Bednár, ŽK: Kolesár, Grič - Kuník, 1088 divákov.



Michalovce: Kira (58. Bieszczad) – M. Kolesár, Bednár, Carrillo, Šimčák – Grič – Koscelník (80. Regáli), Žofčák, Danko, Božok – Sulley (71. Bragin)



Nitra: Hroššo – Kuník, Križan, Niba, Chovanec – Kóňa, Fábry (71. Charizopulos), Machovec – Balaj, Valenta (52. Ngeyitala), Ivančík (90.+ Abrahám)



FK Senica - MFK Ružomberok 0:3 (0:0)

Góly: 67. Haskič, 69. Kostadinov, 75. Daniel. Rozhodovali: Královič - Bobko, Hrmo, ŽK: Krč, Vaščák - Kružliak, 412 divákov.



Senica: Plach – Podhorin, Otrísal, Duga, Richtárech (70. Kováč) – Sarpei, Krč (79. Smékal) - Medvedev, Rigo, Šefčík - Vaščák (73. Romulo)



Ružomberok: Krajčirík – Kružliak, P. Maslo, J. Maslo – Qose - Daniel, Takáč (46. Sapara), Gál-Andrezly (89. Almaský), Pikk - Haskič, Kunca (46. Kostadinov)



ViOn Zlaté Moravce-Vráble - Slovan Bratislava 3:2 (2:1)

Góly: 9. a 45. Ewerton, 61. Karlík - 27. Hološko, 62. Čavrič. Rozhodovali: Horváth - Vorel, Štrbo, ŽK: Mateus, Bariš, Urgela – Čikoš, Holman, Droppa, ČK: 72. Holman po dvoch ŽK, 90. Kubík za nešportové správanie (obaja Slovan), 1816 divákov



ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Kováč – Záhumenský, Nikolič, Karlík, Chren - Szymonowicz – Ewerton (90.+2 Horník), Bariš, Mateus (75. Cleber), Gešnábel (85. Sládek) – Urgela



Slovan Bratislava: Greif – Čikoš (84. Kubík), Sekulič, Rundič, Chouchoumis – Savičevič (56. Čavrič), Droppa, Holman, Oršula - Vittek (13. Hološko) - Mareš





1. FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 0:1 (0:1)

Gól: 27. Mráz. Rozhodoval: Kružliak, ŽK: Dzurík - Špalek, Chvátal, Škvarka, 335 divákov.



1. FC Tatran Prešov: Slančík - Bartek, Udeh, Jacko, Miliutin - Černák (80. Trebuňák), Keresteš, Sedlák (46. Dzurík), Adekunle - Katona (46. Streňo), Wiezik



MŠK Žilina: Volešák - Chvátal, Kaša, Hancko, Mazáň - Škvarka (90. Králik), Diaz, Káčer - Jánošík (84. Lačný), Mráz, Špalek (78. Holúbek)



Sergij Kovalec, tréner 1. FC Tatran Prešov: "Prehrali sme s kvalitným súperom. Tréner Žiliny mal k dispozícii veľa mladých hráčov, ktorí ukázali svoju kvalitu. Hostia ukázali dobrý systém a potvrdili, prečo sú na Slovensku vysoko. My sme chceli bodovať, ale kvalita súpera bola vyššia."



Adrián Guľa, tréner MŠK Žilina: "Dôležité víťazstvo s podporou našich fanúšikov. Inak by to bolo mimoriadne komorné prostredie. Je naozaj náročné tu hrať. Pre nás bolo dôležité, že sme neinkasovali po prvej šanci domácich v úvode zápasu. V prvom polčase sme dominovali, ale vďaka nízkej efektivite súper stále 'žil'. Mali sme aj veľmi dobrý vstup do druhého polčasu, keď sme mali dve veľké šance. Záver bol dramatický, keď už súper riskoval, ale naši chalani udržali čisté konto. Toto víťazstvo si vážime. Nerodilo sa jednoducho a preto je veľmi cenné."



Poradie strelcov po stretnutiach 13. kola futbalovej Fortuna ligy 2017/2018:



10 gólov: Jakub Mareš (Slovan Bratislava), Rangelo Janga (Trenčín)



7 gólov: Samuel Mráz (Žilina)



6 gólov: Roland Černák (Prešov), Róbert Gešnábel (Zlaté Moravce-Vráble), Erik Pačinda (Dunajská Streda), Filip Hološko (Slovan Bratislava)



5 gólov: Erik Jirka (Trnava)



4 góly: Filip Balaj, Tomáš Kóňa (obaja Nitra), Michal Škvarka, Lukáš Jánošík, Nikolas Špalek (všetci Žilina), Marvin Egho (Trnava), Antonio Mance, Georgi Beridze (obaja Trenčín), Oliver Podhorin (Senica), Nermin Haskič, Erik Daniel (obaja Ružomerok), Alexandar Čavrič (Slovan Bratislava)



3 góly: Miroslav Káčer (Žilina), Peter Gál-Andrezly, Dominik Kružliak (obaja Ružomberok), Martin Koscelník, Sadam Sulley (obaja Michalovce), Zsolt Kalmár, Eric Davis Grajalez (obaja Dunajská Streda), Hilary Gong Chuhwak (Trenčín), Boris Godál (Trnava), Ľubomír Urgela (Zlaté Moravce-Vráble)



2 góly: Kristopher András Vida, Marko Divkovič, Marin Ljubičič (všetci Dunajská Streda), Štefan Gerec (Ružomberok), Peter Orávik, Ewerton Paixao da Silva, Karol Karlík (všetci Zlaté Moravce-Vráble), Jakub Paur, Rick van Haaren (obaja Trenčín), Vukan Savičevič, Filip Oršula, Dávid Holman (všetci Slovan Bratislava), Matúš Mikuš, Andrej Rendla, Lazar Djordjevič (všetci Podbrezová), Andrej Ivančík (Nitra), Filip Kaša (Žilina), Igor Žofčák (Michalovce), Andrej Kadlec, Vakhtang Čanturišvili (obaja Trnava), Erik Streňo (Prešov)



1 gól: Róbert Valenta, Ján Chovanec, Miloš Šimončič, Márius Charizopulos (všetci Nitra), Štefan Pekár, Martin Tóth, Kubilay Yilmaz, Tomáš Brigant, Ivan Hladík, Matúš Čonka, Ján Vlasko (všetci Trnava), Peter Katona, Ján Dzúrík, Issa Adekunde, Jakub Grzerorz Wiezik (všetci Prešov), Damián Bariš (Zlaté Moravce-Vráble), Aschraf El Mahdiouui, Lukáš Skovajsa, Peter Kleščík, Desley Ubbing, Martin Šulek (všetci Trenčín), Miloš Lačný, Dalibor Takáč, Kristi Qose, Ján Maslo, Thomir Kostadinov (všetci Ružomberok), Alan Kováč, Blažej Vaščák, Filip Ďuriš, Michal Ranko, Jurij Medveděv (všetci Senica), Kornel Saláta, Mitchel Schett, Boris Sekulič, Róbert Vittek (všetci Slovan Bratislava), Dávid Leško, Martin Válovčan, Endy Opoku Bernadina (všetci Podbrezová), Róbert Polievka, Denis Vavro, David Hancko, Yusuf Otubanjo, Martin Králik (všetci Žilina), Peter Kavka, Milan Šimčák (obaja Michalovce), Tomáš Huk (Dunajská Streda)



vlastné góly:



1 gól: Ľubomír Šatka (Dunajská Streda), Michal Ranko (Senica), Dominik Kružliak (Ružomberok), Milan Rundič (Slovan Bratislava), Martin Králik (Žilina), Jaroslav Kostelný (Podbrezová)



Bratislava 22. októbra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava triumfovali v 13. kole Fortuna ligy 2017/2018 nad FK Železiarne Podbrezová 2:0 a natiahli víťaznú sériu v súťaži už na sedem stretnutí.Zverenci trénera Nestora El Maestra majú pred Slovanom Bratislava, ktorý prekvapujúco prehral 2:3 v Zlatých Moravciach, na čele tabuľky už osembodový náskok. Spartak vrátane domáceho pohára ťahá už 10-zápasovú víťaznú šnúru. Najbližšie sa v nedeľu 29. októbra predstaví v Trenčíne.Úradujúci majster MŠK Žilina sa posunul na 3. miesto tabuľky, keď v nedeľňajšom súboji v Poprade zdolal Tatran Prešov 1:0. FK Senica ani v 13. kole nezmazal nulu v kolónke výhier. Záhoráci prehrali doma s Ružomberkom 0:3, na konte majú chudobné dva body a krčia sa na dne tabuľky.Prvý polčas bol najmä o žilinskej snahe o úvodný gól. Hostia mali viac z hry, do šancí sa však najskôr dostávali Prešovčania. V 5. minúte sa domáci mohli dostať do výbornej príležitosti, Katona však namiesto nádejného brejku volil prihrávku Wiezikovi a toho Žilinčania odzbrojili. Žilinský brankár Volešák v 24. minúte iba vyrazil strelu pred Wiezika, ktorý pred odkrytou bránkou trestuhodne prestrelil. Žilinský trest prišiel o tri minúty. Špalek sa na bránkovej čiare zbavil protihráča, ako adresáta prihrávky si vybral Mráza, ktorý zblízka prestrelil Slančíka - 0:1. Hostí strelený gól upokojil a hoci ich ďalším ofenzívnym snahám Prešovčania dlho odolávali, boli to hostia, kto diktoval tempo. V závere prvého polčasu mohli poistiť svoj náskok, Mráz však biliardovú akciu zakončil strelou do Slančíka.Žilinčania začali druhý polčas tak, ako skončili prvý - nepremenenou šancou, keď Špalekovu akciu zakončil Káčer strelou na pripraveného brankára Slančíka. Hostia mali čoraz väčší problém presadiť sa cez obranu súpera a Prešovčania dlho živili šancu na vyrovnanie. To platilo aj po 62. minúte a nepresnej hlavičke Hancka. V 64. minúte sa brankár Prešovčanov Slančík vyznamenal pri prudkej strele Jánošíka. Žilinčania sa v závere sústredili na udržanie si tesného náskoku, čo sa im aj vďaka nevýrazným ofenzívnym snahám Prešovčanov podarilo. Nič na tom nezmenila ani tvrdá, no nepresná strela Udeha v nadstavenom čase.1. Spartak Trnava 13 11 0 2 24:9 332. Slovan Bratislava 13 7 4 2 30:19 253. MŠK Žilina 13 8 0 5 31:19 244. DAC Dunajská Streda 13 7 3 3 19:15 245. MFK Ružomberok 13 6 4 3 23:14 226. FC Nitra 13 6 4 3 14:8 227. AS Trenčín 13 6 3 4 30:21 218. ViOn Zlaté Moravce 13 6 1 6 17:17 199. Zemplín Michalovce 13 3 2 8 10:17 1110. Železiarne Podbrezová 13 3 1 9 10:21 1011. Tatran Prešov 13 2 2 9 11:35 812. FK Senica 13 0 2 11 8:32 2