Trnava v Ružomberku o priblíženie sa k titulu, Senica s nožom na krku

Program 6. nadstavbového kola FL 2017/18:



O titul



sobota 21. apríla o 14.45 h MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava (rozhodujú Pavlík - Slyško, Žákech, priamy prenos RTVS)

nedeľa 22. apríla o 15.20 h MŠK Žilina - FK DAC 1904 Dunajská Streda (Sedlák - D. Hrčka, Tomčík, priamy prenos TV Dajto), o 17.00 h AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava (Ochotnický - Bobko, Chládek)



Tabuľka:



1. Spartak Trnava 27 19 3 5 38:18 60

2. DAC Dun. Streda 27 14 9 4 39:24 51

3. Slovan Bratislava 27 13 8 6 49:32 47

4. MŠK Žilina 27 14 2 11 48:44 44

5. AS Trenčín 27 12 6 9 65:41 42

6. MFK Ružomberok 27 9 9 9 34:29 36



O udržanie



piatok 20. apríla o 17.00 h 1. FC Tatran Prešov - FC Nitra (Kružliak - Hrmo, Perát, hrá sa v NTC Poprad)

sobota 21. apríla o 17.00 h FK Senica - FK Železiarne Podbrezová (Chmura - Vorel, Štrbo), FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Zemplín Michalovce (Kráľovič - Lieskovský, Poláček)



Tabuľka:



1. FC Nitra 27 10 10 7 24:20 40

2. MFK Zemplín Michalovce 27 9 7 11 27:27 34

3. Železiarne Podbrezová 27 9 4 14 26:40 31

4. ViOn Zlaté Moravce 27 7 5 15 30:44 26

5. Tatran Prešov 27 4 8 5 18:49 20

6. FK Senica 27 3 7 17 21:51 16

Bratislava 20. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava môžu spraviť ďalší dôležitý krok k zisku ich prvého titulu v novodobej histórii najvyššej slovenskej súťaže. V sobotu ich v rámci 6. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/18 čaká zápas v Ružomberku, nad ktorým minulý týždeň zvíťazili doma 1:0.Spartak má na čele tabuľky pohodlný deväťbodový náskok pred DAC Dunajská Streda, o titule sa však v 6. kole ešte nemôže definitívne rozhodnúť. Náskok Spartaka síce môže po víkende narásť na 12 bodov, ale rovnaký počet ešte bude môcť každé mužstvo získať vo zvyšných štyroch kolách. Prvým pomocným kritériom pri rovnosti bodov dvoch tímov je totiž bilancia ich vzájomných zápasov a tú môže DAC proti krajskému rivalovi nakloniť na svoju stranu (Trnava - DAC sa stretnú 5. mája v 7. kole nadstavby).Trnava bola do stredajšieho večera v hre o double, vo finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu sa však napokon nepredstaví. V semifinále neuspela proti Slovanu Bratislava, po dvoch remízach 1:1 jej vystavil stopku jedenástkový rozstrel, v ktorom prehrala 3:4.povedal kapitán Boris Godál. Spartak už môže počítať so svojou brankárskou jednotkou Martinom Vantrubom, ktorý sa v pondelok zapojil do tréningového procesu po zranení ramena. Tréner Nestor El Maestro tak má na výber medzi ním a Martinom Chudým, ktorý počas Vantrubovej absencie vychytal v troch ligových súbojoch dve čisté kontá.V ďalšom zápase skupiny o titul nastúpi DAC v Žiline.vyhlásil tréner tímu zo Žitného ostrova Marco Rossi. Slovan sa predstaví na pôde AS Trenčín, ktorému minulý víkend podľahol na Pasienkoch 1:3 a stratil šancu na zisk titulu.Stále otvorený je v hornej polovici boj o miestenky do Európskej ligy UEFA, do ktorého sú zapojené štyri kluby - Dunajská Streda, Slovan, Žilina a Trenčín. V skupine o záchranu nie je isté, kto zostúpi do druhej ligy priamo a ktorý tím čaká baráž. Bližšie k vypadnutiu je Senica, ktorá na predposledný Prešov stráca štyri body. V sobotu sa na Záhorí predstaví Podbrezová, Prešov už v piatok v NTC Poprad nastúpi proti lídrovi skupiny o udržanie FC Nitra.uviedol pre klubový web obranca Senice Erik Otrísal. Pred dvoma týždňami si privodil na tréningu zranenie a do súboja so "železiarmi" určite nezasiahne.Zlaté Moravce nastúpia doma proti Michalovciam, ktoré sa vezú na trojzápasovej víťaznej vlne. Naopak, ViOn z uplynulých ôsmich zápasoch získal jediný bod po remíze 2:2 so Senicou, a Prešov znížil manko na neho na šesť bodov.